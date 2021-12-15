İngiltere’de enflasyon son 10 yılın yükseğinde

İngiltere'de enflasyon Kasım ayında son on yılın en yüksek seviyesine yükseldi.

Sozcu.com.tr

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İngiltere İstatistik Ofisi’nin verilerine göre tüketici fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artarak Eylül 2011’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Enflasyondaki artışta giyim, otomobil yakıtı ve ikinci el otomobil maliyetlerindeki artış etkili oldu. Beklentiler ise yüzde 4.8 seviyesindeydi.

Enflasyon oranı Ekim’deki yüzde 4,2 olarak kaydedilmişti. İngiltere’de enflasyon sadece dört ayda 3,1 puan artmış oldu. Bu artış hızı rekor olarak kaydedildi.

BOE İÇİN ZOR KARAR

Mevcut enflasyon seviyesi, İngiltere Merkez Bankası (BoE) üzerinde faiz oranlarını yükseltmesi için baskı yarattı. Bu seviye, yeni corona virüsü varyantının ekonomiye yönelik risklerini de tartan BOE politika yapıcıları için de bir zorluk teşkil edecek.

Merkez bankasının Perşembe günü faizi artırması bekleniyordu, ancak omicron’un ortaya çıkması, bir hamlenin artık yeni yıla erteleneceği yönünde beklentilere de yol açtı. Ancak enflasyon oranlarının beklentilerin üstünde olması, faiz artırım beklentilerini tekrar gündeme getirdi. Beklentiler nedeniyle sterlinin dolar karşısındaki değerinde kısmi artış yaşandı.

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