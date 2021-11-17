İngiltere’de enflasyon son 10 yılın zirvesinde

İngiltere'de ekim ayı enflasyonu yüzde 4,2 olarak kaydedildi. Bu rakam Kasım 2011'den bu yana görülen en yüksek enflasyon oranı oldu. Yüksek enflasyon bu ay faiz artırımını pas geçen İngiltere Merkez Bankası üzerindeki baskıyı artırdı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’de Ulusal İstatistik Ofisi enflasyon rakamlarını açıkladı.

Bugün yayımlanan resmi verilere göre, İngiltere’de tüketici fiyatları ekimde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 arttı. Ülkenin merkez bankasının yüzdelik hedefinin iki katından fazla çıkan enflasyon için Reuters anketindeki tahminler de yüzde 3,9 seviyesindeydi.

HEDEFİN İKİ KATINI AŞTI

Bu seviye ülkede son Kasım 2011’den bu yana kaydedilen en yüksek tüketici fiyat artışı oldu. Enflasyondaki bu yüksek seviye Birleşik Krallık Merkez Bankası’nın (BoE) hedefi olan yüzde 2’nin iki katından daha fazla.

Pazartesi günü BoE Başkanı Andrew Bailey, enflasyon görünümü hakkında “çok huzursuz” olduğunu söyledi. BoE bu ayın başlarında faizleri artırma yönündeki beklentilerin aksine ekim ayını pas geçerek faizleri sabit tutmuştu. Yüksek enflasyon nedeniyle faiz artışı beklentileri Aralık ayı için daha olası hâle geldi.

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