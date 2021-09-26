İngiltere’de kamyoncu krizi büyüyor: Petrol istasyonları boşaldı, yabancı şoförlere vize verilecek

İngiltere'de kamyon şoförü eksikliğinin yarattığı tedarik sorunları büyüyor. BP nakliye sorunlarından dolayı nedeniyle bazı tesislerini geçici olarak kapatmak zorunda kaldı. Pek çok benzin istasyonu önünde uzun kuyruklar görüldü. Hükümet yabancı şoförlere çalışma vizesi verilmesini kararlaştırdı.

Sozcu.com.tr

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Brexit’in ardından uzun süredir kamyon sürücüsü eksikliği yaşanan İngiltere’de nakliye sorunları ağırlaşıyor. Tedarik zincirinin bozulması nedeniyle ülkede bazı benzin istasyonları kapatıldı, bazılarında ise uzun kuyruklar oluştu. Petrol zinciri BP teslimatçı sayısının az olması nedeniyle bazı tesislerini geçici olarak kapatmak zorunda kaldı.

HÜKÜMET YABANCILARA VİZE VERECEK

Sorunun büyümesinin ardından Boris Johnson hükümeti Cumartesi günü geç saatlerde aldığı kararla 5 bin kamyon sürücüsüne ve 5 bin 500 kısa kümes hayvanları işçisine vadeli vize vereceğini söyledi.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps ise, bugün yaptığı açıklamada benzin alırken İngilizleri normal davranmaya çağırdı ve yakıt sıkıntısı olmadığını, hükümetin benzin istasyonlarına getiren sürücü sıkıntısını hafifletmek için adım attığını söyledi.

NELER OLDU?

Sürücü bulamayan İngiltere’de son bir ayda yaşanan bazı tedarik problemleri şöyle:

Bir pub zinciri, eylül başında bazı barlarda bazı alkollü içki ürünlerinin tükendiğini söyledi.

Aynı tarihlerde Coca Cola ise sürücü sıkıntısı ve alüminyum kutu tedariğindeki sorunlar nedeniyle bazı süpermarketlerde diyet kolanın tükendiğini belirtti.

Fastfood zinciri McDonalds, Ağustos sonunda bir süre milkshake ve şişelenmiş içecek satışlarını durdurdu.

İngiltere Merkez Bankası’nın Nisan-Haziran aylarını kapsayan bir raporu da “ulaşım gecikmelerinin mobilya, araba parçaları ve elektrikli eşyalar gibi bazı kalemlerde kıtlığa neden olduğunu” ortaya koydu.

KRİZ NEDEN ÇIKTI?

Brexit nedeniyle pek çok Avrupa Birliği vatandaşı çalışanın İngiltere'den ayrılması, nakliye sektöründe ciddi bir soruna neden oldu. Seyahat kısıtlamaları sebebiyle artan talep, istihdam sorunları ile birleşince İngiltere'de gıda ve akaryakıt tedarik zinciri kırıldı.

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