İngiltere’nin kırmızı liste ısrarı turizmciye 1 milyar dolar kaybettirdi

ETİK Başkanı İşler, "İngiltere'nin kırmızı listesinde bulunmamız nedeniyle 1.5 milyon turist gelemedi. Bunun zararı 1 milyar doları aştı" dedi. GETOB Başkanı Bülbüloğlu, en ağır darbeyi alan Marmaris'in yangınlar nedeniyle iç pazarı da kaybettiğini dile getirdi.

Gamze BAL

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İngiltere hükümetinin Covid-19’a karşı önlem olarak oluşturduğu seyahat listesinde Türkiye’yi mayıs ayından bu yana “yüksek riskli ülke” olarak kırmızı listede tutması, turizmciye 1 milyar doları aşkın döviz kaybettirdi.

Sozcu.com.tr’ye konuşan Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, “İngiltere’nin bizi kırmızı listede tutuyor olması bu yıl 1.5 milyon turistin Türkiye’ye gelememesine, 1 milyar dolardan fazla bir gelirden de mahrum olmamıza yol açtı” dedi.

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu ise, bu kaybın 200 milyon dolarını konaklama sektörünün yaşadığını ifade etti.

EN AĞIR DARBEYİ GÜNEY EGE ALDI

Pandeminin gölgesindeki ilk yaz sezonu olan geçen sene İngiltere pazarı 1 Ağustos’ta açılıp, 28 Eylül’de kapanmıştı. 2019’da 2.5 milyon İngiliz turistin geldiği Türkiye’ye geçen yıl yaklaşık 500 bin İngiliz gelebilmişti.

Bu yıl 1.5 milyon İngilizin Türkiye’ye gelmesi bekleniyordu ancak seyahat listesini 3 haftada bir güncelleyen İngiltere’den hiç geçer not alınamaması ve sürekli kırmızı listede kalınması ETİK Başkanı İşler’in tabiriyle ‘bu yıl sıfır çekmelerine’ yol açtı.

İşler, İngilizlerin gelmemelerinden en ağır darbeyi Marmaris’in aldığını, bunu Fethiye, Bodrum, Didim, Kuşadası, Foça ve Çeşme’nin takip ettiğini söyledi.

YANGINLAR YERLİ TURİSTİ DE KAÇIRDI

GETOB Başkanı Bülbüloğlu’nun verdiği bilgiye göre, normal şartlarda hemen her yıl Marmaris’e 1.6 milyon İngiliz turist geliyor.

“Güney Ege’ye gelen yabancı turistlerin yüzde 70’ini İngilizler oluşturur. En çok da Marmaris tercih edilir” diyen Bülbüloğlu, “Bu yıl İngilizlerin olmaması nedeniyle elimizde Rusya, Ukrayna ve Almanya kalmıştı. Ana pazarımız da açıkçası iç pazardı. Ancak çıkan orman yangınlarından Marmaris’in aldığı büyük yara, yüzümüzün yerli turistten yana da gülmemesine sebep oldu” diye konuştu.

Yangınların bir türlü söndürülememesinin turizmciye 20 gün kaybettirdiğini ifade eden Bülbüloğlu, “Rezervasyonların yüzde 70’i iptal oldu. Yenileri de gelmedi. Daha yeni yeni gelmeye başladı ama sezonu da bu şekilde kapatmış olduk” dedi.

TURİZMCİ BANKACILARLA GÖRÜŞÜP DESTEK İSTEDİ

Öte yandan, Bülbüloğlu’nun aktardığına göre Marmaris’te düzenlenen bir toplantıda kamu ve özel banka genel müdürleriyle turizmciler bir araya geldi.

“Kredi borçlarımızı ödeyebilecek durumda değiliz” diyen Bülbüloğlu, “Bu durumu kendilerine ilettik. 2022’de kazanmaya başlar, 2023’te ödeme yapacak hale geliriz dedik. Buna yönelik bir destek bekliyoruz” diye konuştu.

ETİK Başkanı Mehmet İşler de turizmcinin finansman sıkıntısı yaşadığını, sabit giderlerini karşılayabilmek adına yeni bir finans modeli beklediklerini ifade etti.

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