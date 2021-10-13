İnşaat maliyetleri ağustosta yüzde 42 arttı

TÜİK'in açıkladığı İnşaat Maliyet Endeksi, ağustosta aylık yüzde 0,93 artarken yıllıkta yüzde 42,13 yükseldi. Haziranda yıllık yüzde 42,9 ile rekor kıran inşaat maliyetleri, temmuzda yüzde 44,76'lık artışla rekor tazelemişti.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2021 Ağustos ayına ilişkin açıkladığı İnşaat Maliyet Endeksi, sektörün maliyetlerindeki sert yükselişlerin sürdüğünü ortaya koydu.

Buna göre, İnşaat Maliyet Endeksi, 2021 Ağustos’ta bir önceki aya göre yüzde 0,93, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,13 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,83, işçilik endeksi yüzde 1,19 yükseldi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 52, işçilik endeksi yüzde 21,54 arttı.

Haziranda yıllık yüzde 42,9 ile rekor kıran inşaat maliyetleri, temmuzda yüzde 44,76’lık artışla rekor tazelemişti.

MALZEME ENDEKSİ YÜZDE 53,42 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksine bakıldığında ise, bir önceki aya göre yüzde 1,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,97 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,03, işçilik endeksi yüzde 1,13 arttı.

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 53,42, işçilik endeksi yüzde 21,67 arttı.

Öte yandan, bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi de, bir önceki aya göre yüzde 0,48, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,31 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,16, işçilik endeksi yüzde 1,41 yükseldi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 47,18, işçilik endeksi yüzde 21,03 arttı.

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