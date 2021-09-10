Müteahhitlere iş bıraktıran maliyet artışı rekor tazeledi

Haziranda yıllık yüzde 42,9 ile rekor kıran inşaat maliyetleri, temmuzda yüzde 44,76'lık artışla rekor tazeledi. Bina inşaat malzemesindeki yıllık ortalama fiyat artışı yüzde 57,25'e ulaştı. Müteahhitler, maliyet artışları nedeniyle dün iş bırakma eylemi başlatmıştı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye genelinde müteahhitler başta çimento olmak üzere inşaat maliyetlerindeki artışı protesto amacıyla iş bırakırken, TÜİK bugün önemli bir veri açıkladı.

İnşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,56, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,76 arttı.



Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,13, işçilik endeksi yüzde 1,06 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 56,41, işçilik endeksi yüzde 21,01 arttı.

BİNA İNŞAAT MALİYETİ BİR YILDA YÜZDE 45,15 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,63, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,15 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,29, işçilik endeksi yüzde 1,00 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 57,25, işçilik endeksi yüzde 21,18 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,28, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,39 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,63, işçilik endeksi yüzde 1,29 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 53,67, işçilik endeksi yüzde 20,37 arttı.

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