İnşaat sektöründe yaprak dökümü

TOBB’ın verilerine göre, son bir yılda, konut veya ikamet amaçlı olmayan bina inşa eden 6 bin 188 şirket kapısına kilit vurdu.

Sozcu.com.tr

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Çimento fiyatlarındaki artışı tepki göstererek greve çıkan müteahhitler son dönemde gündemde… Maliyetlerin yükselmesi nedeniyle zor günler geçiren inşaat sektöründe bir taraftan da adeta yaprak dökümü yaşanıyor.

Haziranda yıllık yüzde 42,9 ile rekor kıran inşaat maliyetleri, temmuzda yüzde 44,76’lık artışla rekor tazeledi. Bina inşaat malzemesindeki yıllık ortalama fiyat artışı yüzde 57,25’e ulaştı.

Bu tablo, şirketlerin faaliyetlerine devam etmesini zorlaştırıyor.

SÖZCÜ'nün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, Temmuz 2020 – Temmuz 2021 tarihlerini kapsayan bir yıllık dönemde inşaat sektöründe faaliyet gösteren toplam 6 bin 188 şirket kapısına kilit vurdu. Kapanan şirketler arasında en büyük payı inşaat sektörünün oldu.

NAKİT SIKINTISI ÖNE ÇIKTI

Döviz kurlarının yüksek seyri ve faiz tarafındaki gelişmeler sektörde maliyetleri yukarı çekerken, nakit akışında zorlanan firmalar faaliyetlerini sonlandırma yolunu seçiyor.

En fazla giriş çıkışın olduğu sektörlerden biri olan inşaat sektöründe, küçük ölçekli, teknik birikimi sınırlı ve profesyonellik bakımından eksiklikleri bulunan şirketlerin faaliyet göstermesi, sektörde gelişim ve katma değer potansiyelini de sınırlıyor.

Artan konut stoku arz ve talep arasındaki dengesizliği ortaya koyarken, satışlardaki düşüş de gayrimenkul ticareti yapan ve aracılık eden firma sayısının azalmasına neden oluyor.

Kamu-özel işbirliği modeliyle hayata geçirilen havalimanı, yol-köprü-tünel, sağlık tesisi gibi projeler sektöre ivme katarken, ticari hayattaki yavaşlama küçük ve orta boy işletmeleri olumsuz etkiliyor.

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