İş bitiremeyen gözde müteahhitlere ödül

AKP'nin gözde müteahhitleri Doğuş ve YDA, 2013 yılında aldıkları bugünkü kurla yaklaşık 1.5 milyar liralık yol ihalesini yarım bıraktı. İşi zamanında bitiremeyen müteahhitlere ceza yerine ödül üstüne ödül verildi. Karayolları Genel Müdürlüğü, Doğuş ve YDA'ya önce "En iyi performans" ödülü verdi, sonra tamamlama ihalesiyle kasalarına 358 milyon lira daha aktardı.

Yusuf DEMİR

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Tokat-Niksar Yolu Projesi’nde milyonlar harcanıyor ama inşaat bir türlü bitmiyor.

Başından sonuna toplam uzunluğu 48 kilometre olan yol için ilk ihale 2013 yılında yapıldı.

İhale kamuoyunun yakından tanıdığı, bildik iki müteahhit, Doğuş İnşaat ve YDA İnşaat Adi Ortaklığı’na 326 milyon 936 bin liraya verildi.

İhalenin yapıldığı gün yani 18 Mart 2013’te doların Merkez Bankası kuru 1.81 TL’ydi. Yani o günkü kurla 180.6 milyon dolarlık bir projeydi. Bugün kur 8.44 TL. Projenin bugünkü karşılığı 1 milyar 524 milyon 497 bin TL.

İmzalanan sözleşmeye göre 30 Mayıs 2013 günü başlayacak inşaat, 2 Ekim 2017’de bitecekti.

İŞ BİTMİYOR AMA ÖDÜL ÜSTÜNE ÖDÜL ALIYOR

İşe başlandı. Ama 2017 yılı geldi iş zamanında bitmedi. İşin sahibi Karayolları Genel Müdürlüğü’ne göre ise her şey yolunda görünüyordu. Zira müteahhitlerine başarı ve teşekkür belgeleri ve ödüller veriyordu.

Karayolları Genel Müdürlüğü, 2018 yılında, Doğuş-YDA Adi Ortaklığı’nı, “bitümlü sıcak karışım işleri” arasında “En iyi performans kriteri gösteren proje” seçilerek başarı belgesiyle ödüllendirildi.

Aynı değerlendirme sonucunda; Doğuş-YDA Adi Ortaklığı, “En iyi performans kriteri taahhüdünü devam ettiren yüklenici” seçilerek teşekkür belgesiyle ödüllendirildi.

SÜRPRİZ İHALE

Ödüller alındı ancak 830 gün sürmesi öngörülen yol aradan geçen 8 yılı aşkın süreye rağmen bitirilemedi.

Yolun tamamlanması beklenirken sürpriz bir ihale daha yapıldığı ortaya çıktı. Aynı proje için ikmal yani tamamlama ihalesi düzenlenmişti.

İkmal ihalesi, 21-b usulüyle duyuru ilanı yapılmadan, kamuya açıklanmadan yapıldı. Kamu İhale Kurumu tarafından bugün açıklanan sonuç ilanına göre, ihalenin kapalı kapılar ardında 3 Ağustos 2021 günü gerçekleştiği anlaşıldı. Yaklaşık maliyet 422 milyon 749 bin TL olarak hesaplandı.

YİNE AYNI ŞİRKETLERE VERİLDİ

5 teklif alındı. Doğuş İnşaat ve YDA İnşaat da ihaleye özel olarak davet edildi. İhale, 358 milyon 750 bin liraya, 8 yıldır yolu bitiremeyen bu iki müteahhide tekrar verildi. Yani iki müteahhidin kasasına daha önce aldıklarının dışında 358.7 milyon lira daha konuldu. 26 Ağustos 2021 günü imzalanan sözleşmeye göre işin 28 Ocak 2023’te bitirileceği not edildi.

YDA’nın üstlendiği bazı kamu projeleri: Dalaman Havalimanı, Manisa Şehir Hastanesi, Konya Karatay Şehir Hastanesi, Kayseri Şehir Hastanesi, Diyarbakır Havalimanı Emergency Pisti, Yozgat Havalimanı Altyapı, Ankara-Sivas Hızlı Tren Projesi…

Doğuş İnşaat’ın üstlendiği bazı kamu projeliri: Ankara-İzmir Hızlı Tren, Afyonkarahisar-Uşak (Banaz) Kesimi Altyapı İşleri, Kayaş-Yerköy Yüksek Hızlı Tren Projesi, Üstyapı ve Elektromekanik İşleri, Ankara-Sivas Demiryolu, Kayaş-Kırıkkale Viyadükleri, V7-V9-V10-V15, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli ile Sarıgazi-Taşdelen-Yenidoğan Metrosu İnşaat ve Elektromekanik İşleri, Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metrosu İnşaat ve Elektromekanik İşleri, Kömürhan Köprüsü Bağlantı Tüneli ile Yolu, Edirne-Kınalı Otoyolu, Kaynarca-Karasu-Kocaali Yolu, 6 ayrı HES projesi…

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