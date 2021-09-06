İş dünyasının önde gelen ismi son yolculuğuna uğurlanıyor

Geçen hafta coronavirüs nedeniyle Dubai’de hayatını kaybeden Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar’ın cenazesinin, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü ikindi namazını müteakip defnedileceği açıklandı.

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Holdingden yapılan açıklamada, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar'ın cenazesinin, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü ikindi namazını müteakip İzmir Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nden kaldırılacağı ve Soğukkuyu Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi. Açıklamada, “Cenaze namazı öncesinde saat 14.30'da Yaşar Topluluğu'nun ilk şirketi DYO'nun İzmir Çiğli Fabrikası'nda Yaşar Topluluğu yönetici ve çalışanlarının katılımıyla Topluluk içinde bir tören düzenlenecektir. Cenaze merasiminde pandemi kurallarına uyulacak olup katılım sınırlı tutulacak, defin işlemine sadece aile üyeleri katılacaktır. Cenazeye çelenk kabul edilmeyecek, arzu edenler Türk Eğitim Vakfı'na (TEV) bağışta bulunabilecektir” ifadelerine yer verildi.

2015'ten bu yana holdingin başındaydı

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar tatil için gittiği Dubai'de yakalandığı COVID- 19 pandemisine bağlı gelişen ani rahatsızlık nedeniyle vefat etmişti. Yaşar'ın vefatı İzmir iş, siyaset ve spor camiasında da üzüntüyle karşılandı. 2015'ten bu yana Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı görevini sürdüren Mustafa Selim Yaşar ayrıca, Yaşar Topluluğu iştiraklerinde yönetim kurulu başkanı, başkan vekili ve yönetim kurulu üyesi olarak görevlerini yürütüyordu.