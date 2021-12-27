‘İş yok’ diyenler için ‘nankör’ diyen Erdoğan’a vatandaştan cevap

Türkiye’de milyonlarca işsiz varken Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın, "İş yok" diyenler için, "Nankör nankör bunlar. Yan gelip yatarak para kazanmak istiyorlar" ifadelerini kullanması tepki çekti. SÖZCÜ, vatandaşa mikrofon uzattı, “İnsanlar nankör değil, iş olsa herkes çalışır, niye çalışmasın? İş arayıp da bulamayan çok insan var. Başvuruyorlar, olumsuz yanıt alıyorlar. Öyle şey olur mu? Herkes çalışmak ister” yanıtını aldı.

Batuhan SERİM

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Kamera: Sinan TUNÇ

TÜİK’in açıkladığı, Eylül ayı dar tanımlı işsiz sayısına göre işsiz sayısı 3 milyon 794 bin kişi. DİSK-AR’ın işsizlik ve istihdamın görünümü raporuna göre ise geniş tanımlı işsiz sayısı 8 milyon 281 bin.

Ancak Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Erdemsoft Tekstil Fabrikası'nda işçilerle buluşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ne diyor birileri? İş yok. Nankör nankör bunlar. Yan gelip yatarak para kazanmak istiyorlar. İş arayana ekmek var. Aş arayana ekmek var. Ama yan gelip yatarak parayı istersen kusura bakma, o yok.” açıklamasında bulundu.

SÖZCÜ muhabiri, İstanbul Şişli'de vatandaşlara, “Sizce ‘iş yok’ diyenler nankör mü? Yan gelip yatarak para mı kazanmak istiyorlar?” diye sordu. Aldığı yanıtlar şöyle oldu:

“DEVLET DAHİL KİMSE YARDIMCI OLMUYOR”

(Üniversite öğrencisi) Esra Nur Yaprak: “Hayır tabi ki de. Bizden, istemediğimiz işleri yapmamızı istiyorlar. Ben avukat olmayı çok istiyorum ama iş bulamazsam ne yapacağım yani? Avukat olmak benim küçüklükten beri hayalim, şimdi ben gidip başka bir iş mi yapayım? Ben avukat olabilmek için yıllardır çalışıyorum. Avukat olmak istiyorum ama bunun için devlet de dahil kimse yardımcı olmuyor. Çevremde iş arayıp bulamayan çok arkadaşım var. Hala iş arıyorlar. Hatta çoğu İstanbul'da yaşamak istedikleri halde memleketlerine döndü. Özellikle İstanbul'da iş bulmak çok zor. Ailelerinin kanatlarının altına girmek zorundalar, onlardan para almak zorundalar. Mezun olduktan sonra ileride iş bulamama kaygım çok fazla. Şimdiden staja başlıyorum ki belki beni beğenirler de ileride işte tutarlar diye…”

“BEN EMEKLİYİM, İŞ ARIYORUM AMA BULAMIYORUM”

(İş arayan emekli) Hidayet Yeşil: “Öyle bir şey yok. Ben emekliyim ama şu anda iş arıyorum, (maaş) yetmiyor. İş bulamıyorum. Bulsam çalışıyorum, mülteci geliyor benden az maaşa çalışmayı kabul ediyor. O maaş bana yetmiyor. Bir tabak yemek 25 lira olmuş, bir çorba 15 lira… Bunu gözünün önünde bulundursun.”

“YAN GELİP YATTIKLARI İÇİN İŞSİZLİK OLUŞMUYOR…”

Tuba Verdil: “İş bulmak zorunluluk. Yan gelip yatmak adına işsizlik oluşmuyor. İş bulmak gerekli ama demek ki işverenler yeteri kadar iş olanakları yaratmıyor. Bence işsizlik bir sorun. İş bulmak kolay değil. Çevremde iş arayıp da bulamayanlar var. İş arama süreci çok zorlu bir süreç. Her türlü başvuruda bulunuyorlar ama geri dönüş olmuyor. Ya, ‘Tecrübesizsiniz' diyorlar ya da yeterli maaşı veremiyorlar. Bu da bir kaosa neden oluyor.”

“YAN GELİP YATAN YOK”

Özden Şen: “İşsizlik meydanda, asla yan gelip yatmıyorlar. Bence böyle atanlar yatıyor… Çevremde de iş arayıp bulamayanlar var. Yeterli istihdam yaratılmadığı için, yeni fabrikalar açılmadığı için, desteklenemediği için, göç de çok fazla ve bu durum haksız bir rekabet yarattığı için işsizlik sorunu var bence.”

“ÇOCUKLARIM ÇOK İŞ ARADI AMA BULAMADI”

(Ev kadını) Hasibe Şeker: “İş yok. Hayat da çok kötü Türkiye'de. Benim çocuklarım da çok iş aradılar, bulamadılar. Suriyelileri çalıştırıyorlar hep. Suriyelilerden dolayı iş sıkıntısı var. Onları ucuza çalıştırıyorlar. İki çocuğum da boşta şu an.”

“HALK EKMEKTE KUYRUK VARDI”

Ali Karamehmetoğlu: “Buraya gelirken 500 metre yol yürüdüm, burası Mecidiyeköy, İstanbul'un ana iş muhiti, Halk Ekmek'in önünde 34 kişi sıra bekliyordu, saydım. Mümkün mü böyle bir şey olması?”

“İNSANLAR İŞ BULSA ÇALIŞIR”

Sebahattin bey: “Hiç öyle düşünmüyorum. İnsanlar çalışabileceği bir iş bulsa çalışır muhakkak. Benim oğlum da iş arıyor. İç mimarlık okudu fakat çok mezun olduğu için iş bulamıyor. Türkiye'de genel olarak işsizlik sorunu var.”

(İsmini vermek istemeyen bir vatandaş) “İnsanlar nankör değil. İş olsa herkes çalışır. Niye çalışmasın? Öyle bir şey yok. İş arayıp da bulamayan çok insan var. Başvuruyorlar, olumsuz yanıt alıyorlar. Öyle şey olur mu? Herkes çalışmak ister. Geçim sıkıntısı var.”

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