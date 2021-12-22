İSO Başkanı Bahçıvan: Bu hafta başlayan yeni süreci iyi değerlendirmeliyiz

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, 'Kur korumalı TL vadeli mevduat uygulaması'nı olumlu karşıladıklarını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO Meclis toplantısında konuştu.

Bahçıvan ayrıca asgari ücreti ve sanayicilere getirilen bazı kolaylıkları da olumlu karşıladıklarını belirterek istikrar ve diyalog vurgusu yaptı.

Bahçıvan şunları söyledi:

“Tamamen ihracat ve döviz getirisi üzerine odaklanılmamalı. İç piyasanın taşıyacağı riskleri de hesaba katmalıyız. Son bir kaç ayda cari fazla vermemize rağmen, dövizdeki dalgalanmayı bastıramamamız enflasyon beklentilerini ve risk primini yükselterek yatırım ortamını olumsuz etkiledi.

Asgari ücret konusunda oldukça hassas bir sürecin sonucunda hem çalışanlarımızın enflasyon karşısında alım gücünü nispeten koruyan hem de işverenin maliyetini belli ölçülerde destekleyen bir çözüme ulaşılmasının toplumsal huzur ve refah açısından güzel bir netice oluşturacağına inanıyorum.

KUR KORUMALI MEVDUAT

Kuşkusuz, yeni ekonomik tedbirler arasındaki en önemli başlık, Türk lirası varlıkların yeni bir döviz talebi yaratmayacak amacıyla getirilen ‘Kur korumalı TL vadeli mevduat uygulaması’. Kurda belli bir rahatlama yaşanmış durumda.

Bu aracın etkin bir şekilde kullanılması durumunda vatandaşlarımızın döviz mevduatı yerine TL’yi tercih etmesi sağlanarak mevduatın vade yapısına da olumlu katkı yapacağını ümit ediyoruz. DİB senetlerinde stopajın sıfırlanmasını da olumlu buluyoruz.

Fiyatlama belirsizliği yaşayan ihracatçı firmalara TCMB aracılığı ile ileri vadeli kur uygulaması getirilmesi de olumlu bir gelişme. Kurumlar vergisindeki bir puanlık indirim, KDV uygulamasının gözden geçirilmesi, temettü ödemelerinde stopajın düşürülmesi, proje bankacılığının gündeme alınması da sanayimiz açısından memnuniyet verici diğer başlıklar.

‘SERBEST PİYASA VURGUSU DEĞERLİ’

Sermaye kontrolü getirileceği söylentileri karşısında Cumhurbaşkanımızın serbest piyasadan vazgeçilmeyeceğini söylemesini değerli buluyoruz.

Geçmişte olduğu gibi bugün de bu zorlukları el birliği ile aşabiliriz. Yeter ki belirsizlik olmasın, öngörü yapılabilsin, güven istişare ortamı oluşturulabilsin. Bu hafta başlayan yeni süreci ortak akıl ve diyalog yoluyla iyi değerlendirmemiz gerektiğine inanıyorum.”

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