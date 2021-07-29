İşsizin 46 milyarı pandemiye gitti

Coronavirüs salgını sırasında işyeri kapandığı için ücretsiz izine çıkarılan ya da kısa çalışma ödeneğine yönlendirilen çalışanlara iktidarın yaptığı ödemelerin 46 milyar lirası İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılandı. CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, “İktidar salgında İşsizlik Sigortası Fonu'nu da eritti. Fondan kullanılan milyarlarca liralık bütçe dışı para, tekrar yerine konulmadığı takdirde, milyonlarca çalışan ve işsiz ile yüz binlerce işverenin dar günler için biriktirdiği paralar gasp edilmiş olacak” dedi.

Toprak yaptığı açıklamada “İşsiz kalan milyonların, çalıştıkları dönemde yapılan kesintiler, aylık bin 500 TL işsizlik ödeneği, günlük 40 TL gibi cüzi rakamlarla kendilerine ödenirken, iktidar bununla sanki bir lütufmuş gibi övündü” ifadelerine yer verdi.

YERİNE KONULMALI

Çalışanların ve işverenlerin tüm çağrılarına rağmen fonda kaynak kalmadığı gerekçesiyle 30 Haziran'dan itibaren ödemeler sonlandırıldığını hatırlatan Toprak, “2020 başında fonda toplam 131.5 milyar TL vardı ve İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun (İŞKUR) 9 Temmuz'daki verilerine göre bu tutar 85.3 milyara indi. Fonun varlıkları üçte bir oranında eridi. 46.2 milyar TL azalmış durumda” diye konuştu.

Salgın döneminde vatandaşını desteklemesi gereken iktidarın salgında işsiz kalanların çalışırken biriktirdiği paraları kullandığın dile getiren CHP'li Erdoğan Toprak şunları kaydetti: “O halde şimdi bu paraları fona iade etmek, olası yeni bir salgın ve işsizlik dalgasına karşı eski parasal gücüne kavuşturmak zorunda. Çünkü bu paralar çalışanların, işsizlerin, işverenlerin kara gün için yaptıkları ödemelerden, kesintilerden oluşan emanet bir paraydı. İktidar ‘harcadım oldu biti, para yok' diyemez. Fondan kullanılan bu para yerine konmazsa biriktirilen paralar gasp edilmiş olacaktır.”

Kaynakları tüketti, kasayı boşalttı

CHP'li Erdoğan Toprak, “İktidar bütçeyi keyfi olarak tüketip, itibardan tasarruf olmaz anlayışıyla Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesini, diğer kaynakları tüketerek kasayı boşaltırken, salgın başlayınca da bütçede kaynak olmayınca işsiz kalan milyonlarca kişinin çalıştıkları dönemde ücret ve maaşlarından yapılan kesintilerin biriktiği fon kaynaklarını alabildiğine kullandı. Daha da önemlisi, milyonlarca işsiz salgında işini kaybettiği halde TÜİK tarafından işsiz sayılmadığı için bu cüzi ödemelerden bile yararlandırılmadı” dedi.