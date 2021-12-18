İşsizlik maaşı ne kadar 2022 oldu? İşsizlik maaşına zam geldi mi?

İşten ayrılan ya da işten çıkarılan vatandaşların, yeni bir işe girene kadar belirli bir süre temel ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla hesabına işsizlik maaşı yatıyor. İşsizlik maaşı 2022 yılından itibaren hesaplara zamlı olarak yatırılacak. İşsizlik maaşı 2022 yılında en düşük 2 bin 130 lira, en yüksek işsizlik maaşı 4 bin 260 lira olacak.

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İşsiz kalanların devletten aldığı işsizlik maaşı her ayın belli günleri işsizlerin hesabına yatıyor. Günlük işsizlik maaşı, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanıyor. 2022 yılında geçerli olacak olan işsizlik maaşı belirlendi.

İŞSİZLİK MAAŞI 2022 NE KADAR OLDU?

2022 yılında en düşük işsizlik maaş 2 bin 130 lira, en yüksek işsizlik maaşı 4 bin 260 lira olacak.

Kıdem tazminatı tavanı ise 8 bin 651 liradan 12 bin 976 liraya yükselecek.

864 lirada olan 65 yaş üstü aylığı ise 2022 yılında bin 296 liraya çıkacak.

Engelli aylığı ise bin 552 lira olacak.

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.

– Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

– Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

– Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

– Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR SÜRE VERİLİYOR?

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.