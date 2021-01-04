İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zümrüt Selçuk, aralık ayı işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Aralık Salı itibariyle hesaplara geçeceğini duyurdu.

KISA ÇALIŞMA UZATILDI

Bakan Selçuk, 23 Aralık tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile corona virüsü nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma uygulaması kapsamında, 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tekrar başlayan yeni başvuruların son başvuru tarihinin 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldığını hatırlattı.

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, “İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Ocak 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız” açıklamasını yaptı.

İBAN NUMARASI, İŞKUR KAYIT VE GÜNCELLEME

İBAN numarası ödeneğin hesaplara yatması için büyük önem taşıyor. Açıklamaya göre; İşsizlik maaşı veya kısa çalışma ödeneğinin hesabına yatırılması için ilk önce https://esube.iskur.gov.tr adresine giriş yapın. Sayfaya girdikten sonra IBAN bilgilerinizi girmek veya güncellemek için tıklayınız.” Sekmesine giriş yapın. Açılan sayfanın en altında IBAN kutusu yazan yere paranızın yatmak istediği hesabınızın İBAN numarasını yazın. Bilgilendirme metnini okuyup kabul ettikten sonra kaydetme tuşuna basınız. Bu işlemler sonrasında ödeneğiniz hesabınıza yatacaktır.

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