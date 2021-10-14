İstanbul Portföy’den ‘AYDEM’ açıklaması

Aydem Yenilenebilir Enerji’nin İstanbul Portföy'e mevzuata aykırı olmasına rağmen halka arzın ilk gününde usulsüz açığa satış iddiasıyla dava açacağını duyurmasının ardından İstanbul Portföy’den konuya ilişkin bir yanıt geldi. İstanbul Portföy, iddiaları reddetti.

Sozcu.com.tr

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Aydem Yenilenebilir Enerji’nin (AYDEM) İstanbul Portföy'e açığa satış davası açacağını duyurmasının ardından İstanbul Portföy’den konuya ilişkin bir yanıt geldi.

AYDEM, dün yaptığı bir açıklamada, İstanbul Portföy'ün açığa satış işlemi ile ilgili hukuki yollara başvuracaklarını duyurmuştu.

AYDEM, İstanbul Portföy Yönetimi’nin mevzuata aykırı olmasına rağmen halka arzın ilk gününde usulsüz açığa satış yaptığını belirterek mağdur olduklarını belirtmişti.

“FİYAT HAREKETLERİNİ ETKİLEMEDİ”

İstanbul Portföy’den bugün konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Haksız ithamlara konu olan işlem, Aydem Yenilenebilir Enerji hisse senedi sırasının (“AYDEM”) ilk işlem gününde sehven yapılan 130,000 lot satış işlemi olup, ilgili tarihteki AYDEM işlem hacminin yalnızca yüzde 0,19'una tekabül edip, fiyat hareketlerini etkilemesi imkanı bulunmamaktadır” denildi.

Açıklamanın ilgili kısımları şöyle:

13 Ekim 2021 tarihinde Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta ve kurumsal internet sitesinde yayınladığı basın açıklamasında Şirketimiz aleyhine Aydem Yenilenebilir Enerji’nin halka arzının ilk gününde usulsüz açığa satış yaparak, şirket hisselerinin olağan fiyat akışına müdahale edildiği, ilk işlem gününde hisse fiyatında yanlış ve yanıltıcı izlenimler uyandırıldığı, bu şekilde hisse değeri ile Aydem Yenilenebilir Enerji’nin itibarını olumsuz etkilediğine, Aydem Yenilenebilir Enerji’nin ve yatırımcıların zarara uğratılmış ve mağdur edilmiş olduğuna dair asılsız ve mesnetsiz ithamlarda bulunmuştur.

Haksız ithamlara konu olan işlem, Aydem Yenilenebilir Enerji hisse senedi sırasının (“AYDEM”) ilk işlem gününde sehven yapılan 130,000 lot satış işlemi olup, ilgili tarihteki AYDEM işlem hacminin yalnızca yüzde 0,19'una tekabül edip, fiyat hareketlerini etkilemesi imkanı bulunmamaktadır. Ayrıca söz konusu işleme ilişkin Şirketimiz portföyüne maddi bir çıkar sağlanmadığı düzenleyici kurum incelemesinde de net olarak belirtilmiştir.

AYDEM HALKA ARZINDA ZARAR İDDİASI

AYDEM halka arzından diğer bir çok yatırımcı gibi portföylerimizin de zarar etmiş olmasına rağmen, her zaman yatırımcının yanında yer alan İstanbul Portföy, bu misyonunu devam ettirerek portföy yönetim sektöründe ilkleri yapmaya ve halka arzlarda yer almaya devam edecektir.

Kurumumuza yapılan gerçekle bağdaşmayan açıklamalarla ilgili gerekli kanuni bütün haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna duyururuz.”

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