İstanbul’da perakende ve toptan fiyatlarda büyük artış

İTO verilerine göre, İstanbul’da perakende fiyatlar ağustos ayında yıllık yüzde 18.89 artarken, toptan fiyatlardaki yıllık artış yüzde 28.36'yı buldu. Bu, İstanbul enflasyonunun 2019 Mayıs'ından bu yana en yüksek seviyeye çıkması demek. 2019 Mayıs'ta perakende fiyatlar yüzde 19.27, toptan fiyatlar ise yüzde 23.56 artmıştı.

Sozcu.com.tr

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İstanbul’un enflasyonu son 27 ayın zirvesine çıktı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Ağustos 2021’e ilişkin açıkladığı fiyat indekslerini açıkladı. Buna göre, ağustosta İstanbul'da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 1.88, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 1.42 oranında arttı.

Fiyatlardaki yıllık değişimi (2020-2021 Ağustos) gösteren İTO'nun 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi yüzde 18.89 artarken, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yıllık yüzde 28.36 yükseliş yaşandı.

2019 Mayıs’ta ise 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 17.33, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalamada yüzde 22.77 artış kaydetmişti. İstanbul’da 2019 Mayıs’ta geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 19.27, toptan fiyatlar yüzde 23.56 artmıştı.

AYLIK ARTIŞ EN FAZLA ULAŞTIRMA VE GIDADA

Ağustos 2021'de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre değişim şöyle oldu: Ulaştırma ve haberleşme harcamaları yüzde 4.58 arttı. Gıda harcamaları yüzde 2.65, ev eşyası harcamaları yüzde 1.32 artarken; konut harcamalarındaki artış yüzde 1.14, kültür eğitim ve eğlence harcamalarındaki artış yüzde 1.06, giyim harcamalarındaki artış ise yüzde 0.28 oldu.

Ağustos 2021'de toptan fiyatlarda aylık en fazla artış, yüzde 2.57 ile gıda maddeleri grubunda görüldü.



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