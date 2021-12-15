İstanbul’da suya zam

Olağanüstü İSKİ Genel Kurulu’nda İstanbul’da 2022 yılı itibariyle yüzde 20.58 oranında zam yapıldı. Zam görüşmesi sırasında CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı “İSKİ’yi batırmak istiyorlar” diye tepki gösterdi.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Meclisi'nin aralık ayının oturumlarının ikinci birleşimi Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde meclis 2.Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında toplandı.

Oturumda olağanüstü İSKİ Genel Kurulu gerçekleştirilerek 2022 yılının zamlı su tarifesi belirlendi. Tarife Komisyonu Başkanı AKP'li Meclis Üyesi Hidayet Erdöl İSKİ'nin su tarifesine yüzde 57.38 oranında zam ve her ay TÜFE oranında zam önerdiğini söyledi.

İnsani su kullanım hakkının kaldırılmasıyla suya yüzde 25 oranında gizli zam yapıldığını belirten Erdöl, “Suya toplam yüzde 96 zam önerisi getirildi. AK Parti ve MHP grubu olarak bu teklifi kabul etmemiz mümkün değil” dedi.

Her ay TÜFE oranında zam önerisini kabul etmediklerini açıklayan Erdöl AK Parti ve MHP grubu olarak suya 2022 yılından geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranı olan yüzde 36.20 oranında zam önerisinde bulunduklarını belirtti. Erdöl, Eylül ayında su fiyatlarına yapılan yüzde 15,62'lik zammında yeniden değerleme oranından düşürülmesinin ardından yeni zam oranı ve fiyatın ortaya çıkacağını kaydetti. Bu durumda suya yüzde 20.58 zam önerilmiş oldu. Sayıştay'ın kestiği ceza nedeniyle kaldırılan insani su kullanım hakkının da geri getirilmesi önerildi.

CHP grubu teklifi değerlendirmek üzere süre istedi ve meclise ara verildi.

BALYALI SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Aranın ardından söz alan CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, bu önerinin “İSKİ batsın” demek olduğunu söyledi. Yapılan öneri ile birinde kademede yer alan konutlarda mevcut 5.56 TL'lik tarifenin 5.24 TL'ye düşürüldüğünü belirten Balyalı “AK Parti fiili olarak indirim öneriyor. Bugünkü ekonomik koşullarda bu ‘İSKİ batsın' demek. İSKİ zam oranını işletme giderleri ve yatırım giderlerine göre belirledi” dedi.

Balyalı İSKİ'nin giderleriyle ilgili bilgileri verdi: “İSKİ kimyasal alımlarında yüzde 300 oranında zam gördü. En önemli girdisi olan klorda yüzde 122, sülfatta yüzde 349 zam gördük. İSKİ, 2022 yılında elektrik faturası ödemeyi öngörüyor. Bunlar olağanüstü rakamlar. Bu öneri bir akıl tutulması.”

İSKİ'nin zarar edeceği fiyatları önermeye hukuken haklarının bulunmadığını dile getiren Balyalı “Ekonomiyi siz yönetiyorsunuz. Bu teklif, ne hayatın ne İstanbul'un, ne Türkiye'nin ne İSKİ'nin gerçekleri ile uyuşmuyor. Dövizin nereye geleceğini kimse bilmiyor. Özel şirketler bile bütçesini yapamıyor. Bu şartlarda dalga geçer gibi indirim öneriyorsunuz. İSKİ hepimizin kurumu. Batarsa hepimizin kurumu batacak” diye konuştu.

“SİZ FİNLANDİYA'DA MI YAŞIYORSUNUZ?”

AK Parti adına yapılan açıklamada 1.kademe konutta 5.56 TL olan tarifeyi 6.55'e çıkarıldığı, indirim olmadığı belirtildi. Kasım ayında İSKİ genel kurulunda önerilen rakamın da bu oran seviyesinde olduğu kaydedildi.

Balyalı; “18 Kasım'da İSKİ Genel kurulu yaptık. O gün dolar 10. 69 TL idi bugün 14 lira, euro 12 liraydı bugün 16 lira. O arada Amerika'ya falan gittiniz siz sanırım. Siz nerede yaşıyorsunuz. Yönettiğiniz ekonominin bu ülkeye verdiği tahribatın farkında değil misiniz? Siz Finlandiya'da mı yaşıyorsunuz. Temel kullanım maddeleri neredeyse karneye bağlandı. Aklımızla dalga mı geçiyorsunuz?” diye tepki gösterdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan da “Aklımız almadı bu teklifi. Bu sürdürülebilir değil. İSKİ yatırım yapmak zorunda. Bunların maliyeti var. Dövizin ne olacağı belli değil. 23 Haziran'dan evvel yüzde 40 indirim yapıldı. Bunun bedelini İstanbul halkına ödetmek istiyorlar. Sayıştay, maliyetin altına su satamazsın diye eleştiri yazıyor. Ortaya çıkan sonuç indirim. Bunun gerçeklerle uzaktan yakından ilgisi yok. AK parti grup başkanvekili TV programında izledim. ‘Biz İBB'yi engellemiyoruz' dedi. İşte bu bir engel. Siyasi bir öneri bu, vicdani ve ahlaki bir öneri değil. Hayır diyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“HUKUKİ SONUÇLARI OLACAK”

CHP'li Meclis Üyesi Ülkü Sakalar oylama öncesinde söz alarak “Bu kararın hukuki sonuçları olacak. Oylamayı yaparken oy çokluğu ile geçecekse partilerin ismi belirtilerek oylama yapılsın” dedi. Sakalar, İSKİ'nin teklifinin olduğu gibi oya sunulmasını istedi. İSKİ'nin teklifi reddedilip, AK Parti ve MHP grubunun önerisi oy çokluğu ile kabul edildi.

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