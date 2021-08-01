İstanbul’da toptan ve perakende fiyatlar Temmuz’da arttı

İstanbul'da perakende fiyatlar Temmuz'da bir önceki aya göre 1,52, toptan fiyatlar yüzde 3,12 arttı. Perakende fiyatlarda bir önceki yılın aynı dönemine göre artış yüzde 17,38 olurken toptan fiyatlarda bu oran yüzde 27,63 olarak gerçekleşti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Temmuz 2021 fiyat endekslerini açıkladı.

İTO verilerine göre, 2021 Temmuz ayında İstanbul'da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 1,52, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 3,12 oranında arttı.

2020 Temmuz ayına göre 2021 Temmuz ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası’nın 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yüzde 17,38, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 27,63 olarak gerçekleşti.

EN ÇOK ARTIŞ KONUTTA

Temmuz 2021'de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; konut harcamalarında yüzde 4,67, ev eşyası harcamalarında yüzde 1,26, gıda harcamalarında yüzde 1,15, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 1,11, sağlık ve kişisel Bakım harcamalarında yüzde 0,37, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0,04 artış görülürken, giyim harcamalarında yüzde -3,12 azalış görüldü

Temmuz 2021'de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 8,62, gıda maddeleri grubunda yüzde 3,18, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,93, madenler grubunda yüzde 1,74, kimyevi maddeler grubunda yüzde 0,90, mensucat grubunda yüzde 0,11, artış görülürken, inşaat malzemeleri grubunda değişim görülmedi.

İlginizi Çekebilir Hizmet üretici enflasyonu haziranda rekor kırdı