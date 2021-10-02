İstanbul’un zam şampiyonu kıvırcık salata oldu

İTO verilerine göre, eylülde İstanbul'da kıvırcık salatanın fiyatı bir ayda yaklaşık yüzde 50 birden arttı. Kentte satılan 242 üründen 127'sinin perakende fiyatı arttı. İTO verileri, İstanbul'un enflasyonun son 3 yılın zirvesine çıktığını ortaya koymuştu.

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İstanbul Ticaret Odası (İTO), eylül ayında İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

Buna göre, İstanbul’da eylül ayında fiyatı önceki aya göre en çok artan ürün yüzde 49,68 ile kıvırcık salata oldu. Fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 39,08 ile erik olarak öne çıktı.

İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 127'sinin perakende fiyatı artarken, 29 ürünün fiyatı düştü, 86 ürünün fiyatı ise değişmedi.

GAZETEDEKİ ZAM YÜZDE 47’Yİ AŞTI

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; yüzde 47,06 ile gazete, yüzde 32,62 ile çocuk okul kıyafetleri, yüzde 23,51 ile okul çantası, yüzde 21,97 ile kurşun kalem, yüzde 21,03 ile çocuk süveter ve yüzde 17,02 ile patlıcan oldu.

Diğer yandan, fiyatında azalış izlenen ürünler; yüzde 30 ile çarşaf, yüzde 23,59 ile salatalık, yüzde 18,75 ile şeftali, yüzde 15,81 ile armut ve yüzde 14,39 ile yaş üzüm oldu. (İHA)



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