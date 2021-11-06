İşte zarar eden kamu işletmeleri

Kamu işletmelerini mercek altına alan rapor yayımlandı. Buna göre, 2019 yılında 12 kamu işletmesi zarar etti. En fazla zarar THY ve TCDD'de görüldü.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020 yılı Kamu İşletmeleri raporunu yayımladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın portföyünde 2020 yılı sonu itibarıyla 19 KİT, 4 kamu bankası ve 7 diğer kuruluş olmak üzere toplam 30 kamu işletmesi bulunuyor.

Bu işletmelerin 31 Aralık 2020 itibarıyla toplam nominal sermayesi 242 milyar TL, toplam ödenmiş sermayesi ise yaklaşık 186,6 milyar lira.

2020 yılında bütçeden KİT'lere 15,4 milyar TL sermaye ödemesi ve 2,1 milyar TL görevlendirme bedeli ödemesi olmak üzere toplam 17,5 milyar TL ödeme yapıldı.

KİT'lerden bütçeye yapılan ödemeler ise 1,9 milyar TL temettü, 1 milyar TL hasılat payı ve 2,6 milyar TL kurumlar vergisi olmak üzere toplam 5,5 milyar TL oldu.

KİT'lerin aktif büyüklüğü 2019 yılında 277,6 milyar TL iken 2020 yılı sonunda bir önceki yıla göre yüzde 11,8 artışla 310,3 milyar TL'ye ulaştı. Brüt satışlar ise 2020 yılında 2019 yılına oranla yüzde 4,7 artış göstererek 160,7 milyar TL oldu.

2020 yılında mal-hizmet satış maliyeti bir önceki yıla göre %0,3 azaldı. Bu durum satışların kârlılığını olumlu etkiledi KİT sisteminin 2019 yılı sonunda 1,7 milyar TL olan dönem net zararı 2020 yılında 825,8 milyon TL net kâra dönüştü.

ÇALIŞAN SAYISI YARI YARIYA AZALDI

KİT'lerde 2000 yılında ortalama 207 bin kişi istihdam edilmekte iken, bu sayı 2019 yılında 100 binm 516 kişiye, 2020 yılın sonu itibariyle ise 93 bin 738 kişiye geriledi. 2020 yılında KİT'lerin toplam istihdam gideri bir önceki yıla göre yüzde 17,5 artarak 15 milyar TL olarak gerçekleşti.

KİT'lerde 2020 yılında çalışanların işverene maliyeti memur ve sözleşmeli için aylık ortalama 10 bin 579 TL ve işçiler için aylık ortalama 14 bin 432 TL oldu.

12 KURUM ZARAR ETTİ

2020 yılında büyük ölçekli kamu işletmelerinin mali performansı ise şöyle oldu:

BOTAŞ 26.8 milyon lira zarar

Elektrik Üretim A.Ş 171.9 milyon lira kar

Türkiye Elektrik İletim A.Ş 5.9 milyar kar

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş 357,5 milyon zarar

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 2.9 milyon lira kar

Türkiye Taşkömürü Kurumu 1.3 milyar lira zarar

Türkiye Petrolleri A.O 1.7 milyar lira kar

Eti Maden İşletmeleri 2.7 milyar lira kar

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi 3.9 milyar lira zarar

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii 109.7 milyon lira zarar

Devlet Hava Meydanları İşletmesi 2.1 milyar lira zarar

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 1.2 milyar lira kar

Et ve Süt Kurumu 223 milyon lira zarar

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 76.8 milyon kar

Toprak Mahsulleri Ofisi 61.6 milyon lira kar

ÇAYKUR 547 milyon lira zarar

Devlet Malzeme Ofisi 322.6 milyon lira kar

Makina ve Kimya Endüstrisi 925 milyon lira kar

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş 969.8 milyon zarar

Sümer Holding 24.7 milyon zarar

Türkiye Denizcilik İşletmeleri 28.2 milyon kar

PTT 741 milyon lira zarar

TÜRKSAT– 1 milyar lira kar

TRT – 497 milyon lira kar

Atatürk Orman Çiftliği 54.9 milyon lira kar

Türk Hava Yolları 6.1 milyar lira zarar

Anadolu Ajansı 14.9 milyon lira kar

Borsa İstanbul 1.8 milyar lira kar

Uluslararası Sağlık Hizmetler AŞ – 395 milyon lira kar