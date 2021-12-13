İsviçre Bankası UBS, Türk lirası tahmini yapmayı durdurdu

İsviçre bankası UBS, Türk lirasıyla ilgili rapor yayımlamayı durdurduğunu açıkladı. UBS, yatırımcıların son yayımladıkları Türk lirası tavsiye raporlarını dikkate almamalarını belirtti. Bankanın 2022 başı için dolar/TL tahmini 10,2 seviyelerindeydi.

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UBS Analisti Tilmann Kolb tarafından yayımlanan müşteri notunda, bundan sonra Türk lirasıyla ilgili rapor yayımlamayacakları, yatırımcıların son yayımladıkları Türk lirası tavsiye raporlarını dikkate almamalarını belirten bir müşteri notu yayımladı.

UBS analisti Kolb en son Kasım ayının sonlarında bir rapor yayımlayarak, TL'deki değer kaybının mevcut para politikası çerçevesinin enflasyonla mücadelede yetersiz olduğu görüşünü yansıttığını ve bu nedenle daha fazla değer kaybı ihtimalini göz ardı etmediklerini belirtmişti.

TAHMİNLER AŞILDI

“Mevcut tahminlerimiz politika yapıcıların para birimindeki değer kaybına tepki vereceği varsayımına dayalı. Buna karşın mevcut politikaya bağlılığı devam ettirebilir. Bu da daha fazla değer kaybına neden olabilir” diyen Kolb, Dolar/TL ”nin 2022 ilk çeyreğinde 10,2’ye 2022 yıl sonunda ise 10,8’e ulaşmasını beklediklerini ifade etmişti. Ancak bu seviyeler çoktan aşıldı ve Dolar/TL bugün itibariyle 14 TL seviyesinin üzerine çıktı.

UBS, 5 Ekim'de de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklentisiyle ilgili bir rapor yayımlamış ve TCMB'nin 2021 sonuna kadar 50 baz puanlık bir faiz indirimine daha giderek faizleri yüzde 17,50'ye çekmesini beklediklerini belirtmişti.

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