Moda sektöründe küresel üretim Türkiye’ye yakın coğrafyalara kayıyor

Küresel moda markalarının Asya'daki düşük maliyetli üretim merkezlerinden uzaklaşmasının, salgının kalıcı miraslarından biri olacağı belirtiliyor. İtalya merkezli Benetton, 2022 sonuna kadar Türkiye, Tunus ve Mısır'da üretimi artırmayı planladığını açıkladı.

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Küresel moda markaları dünyanın uzak yerlerinde tedarik zincirleri kurmaktan ve Asya’daki düşük maliyetli üretim merkezlerini kullanma fikrinden giderek uzaklaşıyorlar.

Reuters’in aktardığına göre bu durum, salgınının kalıcı miraslarından biri olacak gibi gözüküyor.

İtalya merkezli Benetton CEO’su Massimo Renon, Reuters’a yaptığı açıklamada şirketin 2022 sonuna kadar Asya’daki üretimi yarıya indirme hedefi çerçevesinde Sırbistan, Hırvatistan, Türkiye, Tunus ve Mısır’da üretimi artırarak üretimi büyük pazarlara daha yakın yerlere taşıyacağını söyledi.

Renon, tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntıların maliyetleri ve teslimat sürelerini artırmasının son 30 yılda sektöre yerleşen iş yapış biçimini nasıl değiştirdiğine yönelik bilgiler verdi.

BANGLADEŞ, ÇİN, VİETNAM VE HİNDİSTAN’DA AZALDI

Renon, “Üretim süreci ve sevkiyat ücretleri ile ilgili daha fazla kontrol sahibi olmak stratejik bir karar” dedi ve şirketin bu sene Bangladeş, Vietnam, Çin ve Hindistan’daki üretimini yüzde 10 azalttığını ekledi.

Geçmişte bir konteyner için 1,200-1,500 dolar aralığındaki bir kargo maliyeti çıkarılırken bu rakamın günümüzde 10 bin ila 15 bin dolar aralığında değiştiğini ifade eden Renon, “Kesin bir teslimat süresi de verilemiyor” dedi.

Satışların çoğunu Avrupa’da yaptığı halde üretimi 2000’li yılların başlarından beri maaşların daha düşük olduğu ülkelere taşımış olan şirketin CEO’su Renon, deniz navlun ücretlerinin on katına çıkmasının kargo gemilerindeki azlığın artan tüketici talebiyle birleşmesinden kaynaklandığını söyledi.

Bu nakliye sorunu moda ve bireysel tüketime yönelik sektörler için sorun yaratıyor. Hugo Boss üretimi merkeze daha yakına getirmeyi planlarken Lululemon, Gap ve Kohl’s gibi şirketler satışların keskin şekilde arttığı Noel sezonununda ürün stoklarını doldurabilmek için çok daha pahalı olan hava yolu ile taşımayı tercih ediyorlar. (REUTERS)



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