İYİ Parti’den doğalgaz zammı açıklaması: İktidar sözleşme yenilemediği için 14 milyar metreküplük açık oluştu

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, yılın başından beri ağustos ayı hariç 10 ay üst üste doğalgazda zamlar yapıldığına dikkat çekerek, 2021 yılı içerisinde sanayiye yüzde 146, elektrik santrallerine yüzde 183 zam yapıldığını söyledi. Usta, zamların nedenlerine ilişkin de açıklamalar yaptı.

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

“TÜRKİYE'DE ELEKTRİK KESİNTİLERİ SÜRELERİ ARTIŞ GÖSTERDİ”

Elektrik kesintilerinin Türkiye'de arttığını belirten Usta, 2018-2019 yıllarında bütün elektrik firmalarında elektrik kesinti sürelerinin arttığını söyledi. Bu konunun üzerinde durulması gerektiğini söyleyen Usta, şunları söyledi:

* Dağıtım şirketlerinin yatırım için parası hazineden, devletten çıkıyor. Yatırım yapması için bir para veriliyor. Bu paralar yüksek paralar. Ancak bu paralara rağmen elektrik kesinti süreleri artıyor. Demek ki denetlenmeyen bir alan var. Bu yatırımlar yapılmış olsa niye elektrik kesinti süreleri artsın?

* Bizden parayı alıyor dağıtım şirketleri, yatırımını yapmıyor, EPDK bunu denetlemiyor. EPDK, tamamen bağımsızlığını kaybetmiş, bir kısım özel sektör firmalarının emrine girmiş bir EPDK var Türkiye'de. Elektriği de, akaryakıtı da, doğal gazı da bu nedenlerle pahalı tüketen bir toplum haline geldik.

“VERİLERLE OYNANIYOR”

2020 yılındaki elektrik kesintilerine ilişkin bir iddiasını daha paylaşan Usta, “2020 yılına ilişkin elektrik kesinti süreleriyle ilgili verilerle de oynanıyor” dedi.

“BURADA ENTERESAN BİR DURUM VAR”

İYİ Partili Erhan Usta, açıklamasının devamında şöyle konuştu:

* Nihat Özdemir, Limak'a ait Uludağ EDAŞ'ın bütün hisseleri, yine aynı kişiye, aynı şirkete ait Londra merkezli bir firmaya satılıyor. Bunu niye yapar? Türkiye'de aynı şahıs. Bir yabancıya satsak anlarız. Burada enteresan bir durum var.

* İngiltere ve Galler kanunları uyarınca tescil edilmiş ve kayıtlı ofisi Londra Birleşik Krallık'ta bulunan Uludağ Power Networks UK Limited'e devrediyor. Bu, üzerinde durulması gereken bir noktadır.

“ÖNGÖRÜSÜZLÜKLERİ NEDENİYLE ZAM YAPMAK ZORUNDA KALDILAR”

Doğagaza yapılan son zamlarla ilgili konuşan Usta, yılın başından beri ağustos ayı hariç 10 ay üst üste doğalgazda zamlar yapıldığına dikkat çekerek şunları söyledi:

* Son doğalgaz zammı konutta yapılmıyor. Burada bir anlamda muhalefetin bir başarısı. Milletin alım gücünün çok düştüğünü sık sık ifade etmemiz nedeniyle konuta bu zamları yapmayı gözleri kesmedi. Son zamda yapılmasa da yıl başından beri konut doğal gazında yüzde 18'lik bir artış yapıldı.

* Yıl başından bu yana sanayiye yapılan zam yüzde 146. Elektrik santrallerine yapılan zam yüzde 183. Niye bu zamlar yapılmak durumunda kalınıyor? Çünkü bu yıl için yaklaşık 60 milyar metreküp civarında bir doğalgaz tüketimi olacak.

“DOĞALGAZ ZAMMI ÜRÜNLERDE FİYAT ARTIŞI OLARAK DÖNECEK”

* Bizim uzun vadeli kontratlarımız vardı. Bu doğalgaz alım sözleşmeleri bitti. Hükümet bu kontratları yenilemedi. Sözleşmeler yenilenmediği için 14 milyar metreküp civarında bir açık oluştu.

* Bu açık, çok yüksek fiyatlarla spot piyasadan temin ediliyor. Buradan kaynaklı ama bu hiçbir şekilde mazeret olamaz. Öngörüsüzlük nedeniyle, bu sözleşmelerin yenilenmemesi nedeniyle bugün böyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız.

* Hükümet alması gereken tedbirleri zamanında almamış, şu andaki bu kriz nedeniyle yüksek fiyattan doğalgaz temin etmek durumunda kalıyor. Bunları sanayicinin ve elektrik santrallerinin üzerine yığıyor. Sanayiye yapılan zam, nihayetinde hepimize, kullandığımız ürünlerde bir maliyet ve fiyat artışı olarak dönecek.

SOYLU'YA YANIT VERDİ: ANLAŞILAN ŞOKU ATLATMIŞ

Usta, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun “Muhalefet Cumhurbaşkanlığını paylaşamıyor. 2023 seçimlerinde millet size öyle bir ders verecek ki, kendi partinize gelemeyeceksiniz” sözlerinin sorulması üzerine şunları söyledi:

* Sayın Soylu herhalde anlaşılan şoku atlatmış ve konuşmaya başladı son zamanlarda. Seçimlerinin sonunun ne olacağını vatandaş bilir. Halkımız neyi takdir ederse o olacaktır.

* Şu anda görünen çok net bir şey vardır ki, Millet İttifakı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini alacaktır. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın adayı olacaktır.

* Siyasette böyle tehditvari konuşmaları sayın Erdoğan da yaptı. Böyle konuşmalar çok doğru konuşmalar değil.

* Soylu'nun iddialara ilişkin de kendisinin bir şey söylemesini bekliyoruz.