İYİ Partili Usta: Türkiye ekonomisi ciddi bir kriz içerisindedir

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar kurunun 11 TL'yi geçmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Türkiye ekonomisi ciddi bir kriz içerisindedir. Önümüzdeki dönemde Türkiye’de enflasyon bu aşamadan sonra çığrından çıkacaktır. Kimse artık bu enflasyonu tutamaz" dedi.

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İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında ekonomi gündemine dair açıklamalarda bulundu.

“ÇILGINCA BİR KARAR”

Merkez Bankası'nın politika faizini 100 baz puan indirme kararını değerlendiren Usta, şöyle konuştu:

* Beklentiler yönünde olmuş olması bunun isabetli olduğu anlamına gelmiyor. Merkez Bankası ve Sayın Cumhurbaşkanının yaptığı açıklamalar çerçevesinde böyle bir çılgınca faiz kararı indirimi bekleniyordu.

* Kapıdan çıkıp buraya gelinceye kadar dolar kuru 11,08'den 11,24'e kadar gördü. Adım attığımız her dakikada 3-5 kuruş doların arttığı bir ortam yaşıyoruz. Bu ciddi bir krizdir. Türkiye ekonomisi ciddi bir kriz içerisindedir.

* Türkiye ekonomisi yönetilmemektedir. Sorumlular ortada yok. Ortaya çıkıp bir şey konuşurlarsa da mevcut durumu daha da kötüleştirme yönünde hareket ediyorlar.

“TALİMATLA FAİZ İNDİRMEK YANLIŞ”

Faiz kararının talimatla yapıldığını savunan Usta, “Türkiye'nin ekonomisinin kaptan köşkünde kim var belli değil. Ekonomide politikasızlık, temel bir unsur haline gelmiş. Böyle bir ekonomide istikrarın olması mümkün değil” değerlendirmesi yaptı.

Yüksek faizden yana olmadıklarını belirten Usta, “Ancak faiz talimatla düşmez. Ekonomik temellerini oluşturur, ekonomiye istikrar kazandırır, almanız gereken tedbirleri alır, bağımsız bir Merkez Bankası'nı ortaya koyarsınız. Faizlerin zaten kendiliğinden inmesi kaçınılmazdır. Bunları yapmadan talimatla faiz indirmek kadar yanlış bir şey olamaz” dedi.

“ENFLASYON ÇIĞRINDAN ÇIKACAK”

Usta, “Önümüzdeki dönemde Türkiye'de enflasyon bu aşamadan sonra çığrından çıkacaktır. Kimse artık bu enflasyonu tutamaz. Bunu görmemiz gerekiyor. Hele hele kontrolsüz bir kredi genişlemesine gidilirse enflasyon iyice azacaktır. Önümüzdeki dönemde çok yüksek enflasyonları görmemiz maalesef kaçınılmaz olacaktır” uyarısında bulundu.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Hükümete çağrıda bulunan İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, “Milletin üzerine bu kadar yük yüklemekten vazgeçin. Yönetemiyorsanız çekilin gidin. Getirin milletin önüne sandığı. Türkiye'nin bundan başka kurtuluşu yoktur. Bu ciddi bir kriz dönemidir. Bu krizi yöneten ortada hiç kimsenin olmaması hepimizin içini acıtıyor” diye seslendi.

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