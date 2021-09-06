İYİ Partili vekil hesapladı: Okula başlayan çocuğun masrafı bin 357 TL

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak bir öğrencinin üniforma ve kırtasiye masraflarını çıkardı. Dikbayır; okul kıyafetleri, okul ayakkabısı, okul çantası ve kalem kutu için 639 TL; kırtasiye alışverişi için ise 718 TL ödedi. Hükümete seslenen Dikbayır, “Asgari ücretle, 3-4 bin TL ile geçinen insanlar çocuklarını nasıl okutacaklar?” diye sordu.

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İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, okula yeni başlayacak çocukların okul masrafını hesapladı. Dikbayır, eşiyle birlikte okula yeni başlayacak bir çocuğun okul masrafını belirlemek için kırtasiye ve kıyafet alışverişi yaptı. Dikbayır’ın hesabına göre, okula yeni başlayacak bir çocuğun masrafı toplam bin 357 TL.

“MASRAFI GÖZLER ÖNÜNE SERECEĞİZ”

28 Ağustos'ta alışverişe çıkan Dikbayır, “Devlet okuluna başlayan bir çocuğun alışverişini yapacağız. Çocuğu okula yeni başlayan bir ailenin masrafını gözler önüne sereceğiz. Alışverişimiz bittikten sonra da aldıklarımızı, ihtiyacı olan bir aileye bağışlayacağız” bilgisini paylaştı.

Dikbayır, devlet okuluna başlayacak bir kız öğrenci için kırtasiye masrafı hariç, (okul kıyafetleri, okul ayakkabısı, okul çantası ve kalem kutu için) 639 TL ödedi.

“BU VATANDAŞ BU DEVLETE NİYE VERGİ VERİYOR?”

Devlet okulundan aldıkları ihtiyaç listesi ile kırtasiye alışverişini de yapan Dikbayır, “Çocuğun defteri, kitabı, kalemi haricinde okuluna da malzeme istiyorlar; sıvı sabun, tuvalet kağıdı, peçete, tahta kalemi. Bu çok enteresan. Biz bunları okula alıp vereceksek o zaman bu vatandaş bu devlete niye vergi veriyor? Milli Eğitim Bakanlığı'nın bununla alakalı bir bütçesi yok mu? Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi ne iş yapar? Bir bütçe hesaplamaları yok mudur? Çocuğumuz okula başlayacak diye sıvı sabun almak zorunda mıyız? Tuvalet kağıdı almak zorunda mıyız? Tahta kalemi almak zorunda mıyız?” diye sordu. Dikbayır, kırtasiye alışverişi için ise 718 TL ödedi.

“ASGARİ ÜCRETLE GEÇİNEN İNSANLAR ÇOCUKLARINI NASIL OKUTACAKLAR?”

Alışverişin ardından değerlendirmelerde bulunan Dikbayır, “Çocuğu ilkokul 1. sınıfa başlayacak bir ailenin kırtasiye ve önlük, çanta gibi alışverişini yaptık. Önlük, çanta, onların miktarı 639 TL tuttu. Kırtasiye masrafı da 718 TL tuttu. Toplamı bin 357 TL. Çocuğu 1. sınıfa başlayacak bir ailenin başlangıç için okul masrafı. Ben buradan hükümet yetkililerine sesleniyorum: Asgari ücretle, 3-4 bin TL ile geçinen insanlar çocuklarını nasıl okutacaklar? Bir devlet okulunun listesine göre yaptık alışverişi. Bir de bunun içerisinde okul için istedikleri; peçete, sıvı sabun vesaire bunun içinde yok” şeklinde konuştu.