İzmir’de de ekmeğe zam talebi

İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir'de de ekmek fiyatlarında artış talebi gündeme geldi. İstanbul Ticaret Odası ile İzmir Ticaret Odası, fırıncıların ekmeğe zam talebini onaylarken, 230 gram ekmeğin 2,5 liradan satılmasına yönelik resmi zam kararı için Ticaret Bakanlığı'ndan onay bekleniyor.

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İstanbul ve Ankara’nın ardından İzmir’de de ekmek fiyatlarında artış talebi gündeme geldi.

Ticaret Bakanlığı’nın onay vermesi halinde 230 gram ekmek İzmir’de 2,5 liradan satılacak.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Ekmek ve Unlu Mamuller Grubu Meclis Üyesi Hüseyin Sağır, “Eğer bu fiyat artışını yapamazsak, istediğimiz kalitede ürün çıkaramayız. Çalıştırdığımız insanlara paralarını veremeyiz” dedi.

BAKANLIK DA ONAYLARSA ZAMLANACAK

İstanbul Ticaret Odası da (İTO) fırıncıların 230 gram ekmeğin 2,5 liradan satılması tekliflerini kabul etmişti. İTO’dan onay alan bu talep, Ticaret Bakanlığı’nın onayını bekliyor.

Aynı durum İzmir için de geçerli.

İZTO Ekmek ve Unlu Mamuller Grubu Meclis Üyesi Hüseyin Sağır, Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin birer temsilcisinden oluşan komisyonda ekmek fiyatına artış talebinin kabul edildiğini belirtti.

En son fiyat artışının 1 Temmuz 2021’de yapıldığını söyleyen Sağır, komisyonda 230 gram ekmeğe 2,5 lira fiyat belirlendiğini ve karar için Ticaret Bakanlığı’ndan onay beklediklerini açıkladı.

‘İZMİR’DE MALİYETİNE EKMEK YAPIYORUZ’

İzmir’de 230 gram ekmeğin 2 liradan satıldığını belirten Sağır, son artışın yapıldığı 1 Temmuz’da 50 kiloluk bir çuval unun fiyatının 155 lira olduğunu, bugün ise 220 liraya kadar çıktığını hatırlattı.

En son yapılan artışından bu yana üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarının da yükseldiğini ifade eden Sağır, “İzmir halkından özür diliyoruz, bu fiyat artışını mecbur yapmak zorundayız. Ekmek maliyetinde 31 fiyat girdimiz bulunuyor. Bu girdilere yüzde 37 zam geldi. Eğer ekmeği 2,5 lira yaparsak, yüzde 20 zam yapmış oluyoruz. Aradaki yüzde 17’lik farkı da sineye çekmiş olacağız” dedi. (DHA)



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