İzmir’de Dünya Bankası’ndan alınacak kentsel dönüşüm kredisi için iş birliği kararı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AKP İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'yi makamında ziyaret etti. İzmir depreminde hasar gören orta hasarlı binaların dönüşümü için Dünya Bankası'ndan alınması hedeflenen 340 milyon dolarlık kredinin hızlanması için ortak hareket etme kararı aldıklarını belirten Soyer, “Dünya Bankası ile üç-dört aydır süren bir müzakere süreci vardı. Bu süreci hızlandıracak adımları birlikte atma kararı aldık. İzmir’de kentsel dönüşüm için ortak irade göstererek Türkiye’ye örnek olacağız” dedi.

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AKP İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’yi ziyaret etti. 30 Ekim depreminde hasar gören orta hasarlı binaların dönüşümü için Dünya Bankası’ndan alınması hedeflenen 340 milyon dolarlık kredi için ortak çalışma kararı aldıklarını belirten Soyer, “Bu süreci hızlandıracak adımları beraber atacağız. Türkiye'ye ilham verecek örnek bir çalışmayı birlikte yapacağız” dedi.

Ziyarette CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AKP Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AKP’li Meclis Üyesi Hakan Yıldız, AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı İsmail Çiftçioğlu yer aldı.

“BAKANLIK ONAYI VE GARANTİSİ GEREKİYOR”

Görüşme sonrasında bir değerlendirme yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şunları söyledi:

* Öncelikle Kerem Ali Sürekli ve Özgür Hızal'a gösterdikleri ev sahipliği için çok teşekkür ediyorum. Gündemimizde Dünya Bankası'ndan gelmesi beklenilen 340 milyon dolarlık kentsel dönüşüm kredisiyle ilgili çalışma vardı. Bunu tekrar gözden geçirdik. Bununla ilgili Dünya Bankası ile üç-dört aydır süren bir müzakere süreci vardı.

* Hazine Bakanlığı ve İller Bankası ile görüşmelerimiz de devam etti. Bir mutabakat söz konusu oldu ama henüz imzalanmış bir sözleşme yok. Dünya Bankası Türkiye temsilcisiyle mutabakata vardık ama Hazine Bakanlığı'nın onayı ve garantisi olması gerekiyor. Bu süreç devam ediyor.

Soyer, İzmir'de ortak bir irade ortaya koyarak bu sürecin takipçisi olmaya karar verdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

* Bu süreci hızlandıracak adımları beraber atacağız. Hem İller Bankası hem Hazine Bakanlığı bürokratlarının Büyükşehir bürokratlarıyla birlikte çalışmasını ve bu süreci sonlandırmasını canıgönülden arzu ediyoruz.

* Vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyetleri gidermek için el birliğiyle çalışacağız ve bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza da arz edeceğiz. Olumlu bir sonuç da alacağımızı düşünüyorum. Ama bugünkü toplantının daha değerli bir sonucu var ki o da kentsel dönüşüm için İzmir'de ortak iradeyle birlikte çalışmaya karar vermemiz.

* Belki Türkiye'de şimdiye kadar başarılmamış ama başarılması sayesinde Türkiye'ye ilham verecek örnek bir çalışmayı birlikte gerçekleştireceğiz. Dünya Bankası'ndan gelecek krediyle yapılacak konut miktarı, İzmir'de vatandaşlarımızın yaşadığı bütün mağduriyeti gidermeyecek.

* Orta hasarlı binalarla ilgili bir çözüm getirecek ama geride daha 50-60 bin konut benzer taleplerde bulunacak. İşte bu talepleri en kısa sürede karşılayabilmek adına birlikte çalışma iradesini ortaya kolduk.

“İZMİR, ORTAK ÇALIŞMA İRADESİYLE TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLABİLİR”

AKP İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de Tunç Soyer'e teşekkür ederek şunları belirtti:

* Daha önce depremden sonra ortaya çıkan sorunlara çözüm üretmek için bir araya gelmiştik. Başkanın da ifade ettiği gibi Dünya Bankası kredisiyle ilgili müzakereler sürüyor, bunları takip ediyor ve destekliyoruz.

* Bu kredi orta hasarlı yapılara ve İzmir'in bazı kamu yatırımlarına yönelik çözüm getiriyor. Bununla beraber az hasarlı yapıların dönüşümü konusu da var. Bunları da masaya yatırdık. İzmir, bu ortak çalışma iradesiyle Türkiye'ye örnek olabilir.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise kent ve ülke sorunları için iletişim ve diyalog kanallarını açık tutmaya devam edeceklerini vurguladı.