İzmir’de yeni serbest bölge kurulacak
Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin kurulmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
“Batı Anadolu Serbest Bölgesi”nin kurulmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, “Batı Anadolu Serbest Bölgesini kurup işletmek üzere BASBAŞ Batı Anadolu Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi Anonim Şirketi 30 yıl süreyle yetkili kılınmıştır” denildi.
İzmir Bergama Aşağıkırıklar’da 2.4 milyon metrekare arazi üzerine kurulacak serbest bölgede 20 bin kişinin istihdam edileceği belirtiliyor.