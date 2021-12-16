Kamu bankalarında sermaye artışına karar verildi

Hükümet, eriyen lira karşısında kamu bankalarının sermayesini ve kredi verme kapasitesini desteklemek için bir kez daha sermaye aktarımı yapacak.

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Konuya yakın kaynakların Bloomberg'den Aslı Kandemir ve Kerim Karakaya’ya verdiği bilgiye göre yetkililer, liradaki düşüş sonrasında kamu bankalarının sermaye yapısını ve kredi kapasitesini desteklemek için kamu bankalarında sermaye artışına gidilmesine karar verdi.

Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan son onay alınırken Hazine ve Maliye Bakanlığı, sermaye enjeksiyonun büyüklüğü ve yöntemi konusundaki detaylar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor

Sermaye artışı kamu bankalarına son üç yılda yapılan üçüncü sermaye artışı olacak

Türkiye Varlık Fonu konuya ilişkin ilk etapta yorum yapmadı.

Halkbank ve Vakıfbank yetkilileri konuya ilişkin Bloomberg'ün elektronik posta ve telefon ile sorularına dönüş yapmadı.

Ziraat Bankası yetkilileri, genel müdürün daha önce kamu bankalarında sermayenin güçlendirilmesine yönelik çalışma yapıldığı yönündeki açıklamalarını işaret etti.

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