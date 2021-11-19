Kamu bankalarından yeni faiz indirimi

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrasında kamu bankaları, kredi faizlerini 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirme kararı aldı.

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Merkez Bankası’nın (TCMB) dünkü faiz indirimi kararı sonrasında bugün kamu bankaları harekete geçti.

Buna göre kamu bankaları, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti.

19 Kasım itibarıyla kamu bankaları, kurumsal kredi faiz oranlarında 100 baz puana kadar indirim yaptı.

Konut kredilerinde de indirime giden kamu bankaları, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını, bugünden geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20’ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29’a düşürdü.

Kamu bankaları 25 Ekim’de de kurumsal ve konut kredi oranlarında indirime gitmişti.

TCMB, son üç ayda politika faizini toplamda 400 baz puan indirerek yüzde 19’dan yüzde 15’e çekti. Bu dört ayda dolar/TL 8,27’den 11,31’e kadar çok sert yükseliş kaydetti.

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