Kamu ihalelerinde şeffaflık bitti yabancılar gitti

Yabancı yatırımcılar, ülkemizdeki ihalelere girmekten vazgeçiyor. Son 10 yılda kamunun düzenlediği ihalelere katılan AB ülkeleri ile ABD’li yatırımcı sayısında ciddi bir azalma var.

Ali Ekber ERTÜRK

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Yabancı firmalar Türkiye'de kamunun düzenlediği ihalelere artık ilgi duymuyor. Kamu İhale Kurumu'nun (KİK) resmi verilerine göre son 10 yılda düzenlenen ihalelere katılan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile ABD'li yatırımcı sayısında büyük azalma dikkat çekiyor. Yabancı yatırımcı sayısındaki azalmada ihale mevzuatında yapılan ve şeffaflık tartışmalarına yol açan değişikliklerin olduğu belirtiliyor.

2012 yılının ilk 6 ayında KİK'in düzenlediği ihalelerde toplam yüklenici sayısı 28 bin 50, sözleşme sayısı 79 bin 7 oldu. Sözleşme bedeli de 42 milyar 710 milyon 966 bin lira olarak kayıtlara girdi. Bu ihalelerde AB'den 123 yüklenici, 148 sözleşmeye imza atarken, sözleşme bedeli de 700 milyon 789 bin lira olarak gerçekleşti.

2015'TE AB'DEN 72

Aynı dönemde ABD'den 50 yüklenici, 76 sözleşmeye imza attı. Sözleşme bedeli 46 milyon 891 bin lira oldu. Diğer yabancı ülkelerden 37 yüklenici, 46 sözleşmeye taraf oldu. Sözleşme bedeli 486 milyon 548 bin lira olarak belirlendi.

2015 yılın ilk altı ayında ise toplam yüklenici sayısı 28 bin 684, sözleşme sayısı 92 bin 302, sözleşme bedeli de 74 milyar 681 milyon 473 lira oldu.

AB kökenli yükleniciler 72 olurken, sözleşme sayısı 85 oldu. Sözleşme tutarı ise 578 milyon 979 bin lirayı buldu. Yani o dönemde ABD'li yüklenici sayısı 17, sözleşme sayısı 18 oldu. Sözleşme bedeli de 15 milyon 692 bin lira olarak kaydedildi. Bu dönemde diğer yabancı ülkelerin yüklenici sayısı 53, sözleşme sayısı 55 oldu. Sözleşme bedeli ise 728 milyon 790 bin lira olarak gerçekleşti.

AB'den 18, ABD'den 2 sözleşme imzalandı

BU yılın ilk 6 ayında toplam yüklenici sayısı 21 bin 103, sözleşme sayısı 48 bin 415 olurken, toplam bedel ise 124.3 milyar lirayı buldu. AB'den 18 yüklenici 18 sözleşme imzaladı. sözleşme bedeli 135 milyon 716 bin lira olarak belirlendi. ABD'den 2 yüklenici 736 bin liralık bedelle sözleşme imzaladı. Diğer yabancılar 7 sözleşmede 14 milyon 94 bin liralık iş aldı.