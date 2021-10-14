Kamu kurumlarında yolsuzluğa suç duyurusu

Sayıştay, yolsuzluk ve usulsüzlükleri belgeleyip rapor hazırlıyor ancak bunlarla ilgili hiçbir işlem yapılmıyor. CHP, Karayolları, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Spor Toto hakkındaki iddiaları yargıya taşıdı.

Başak KAYA

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Sayıştay kamu kurumlarındaki yolsuzluk ve usulsüzlükleri belirleyip rapor hazırladı. Ancak suç oluşturan birçok konuyla ilgili işlem yapılmıyor. CHP, Sayıştay raporlarındaki yolsuzluk ve usulsüzlükleri Cumhuriyet Savcılığı'na taşıdı. Osmangazi Köprüsü'nü işleten firmadan tahsil edilmeyen kamulaştırma bedelleri nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü, usulsüz harcamalar nedeniyle Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü ve belge saklayarak denetimden kaçtığı belirtilen Spor Toto hakkında 3 ayrı suç duyurusunda bulunuldu. Sayıştay raporlarını savcılığa delil olarak sunan TBMM KİT Komisyonu Üyesi ve CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ile Avukatı Bülent Yücetürk'ün suç duyurusunda, “Yasa gereği kamunun hesap verme zorunluluğuna aykırı davranılarak görevi kötüye kullanma suçu oluşmuştur” denildi.

ÇİFTE SUÇLAMA

Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileri hakkında ‘'Görevi kötüye kullanma ve görevi ihmal'' suçlarından iki ayrı suç duyurusunda bulunuldu. Sayıştay'ın 2020 yılı denetimlerinde, yap-işlet-devret modeliyle yapılan Gebze-Orhangazi-İzmir (Osmangazi ve bağlantı yolları dahil) otoyol işi ihalesini alan şirketten 568 milyon liralık kamulaştırma bedellerinin tahsil edilmediğinin saptandığı belirtildi. Bu nedenle ilgili kişiler hakkında soruşturma yapılması istendi.

Belgeleri saklayıp denetimden kaçtı

Dokuz Eylül Üniversitesi ile ilgili suç duyurusunda Sayıştay denetimlerinde talep edilen mali tabloların denetçilere verilmediği, 40 adet belgenin saklandığı kaydedildi. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile ilgili suç duyurusunda ise, finansal tabloların teslim edilmediği, belgelerin saklandığı belirtildi.