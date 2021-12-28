Kamu maliyesi çökme tehlikesi yaşıyor

Türkiye’de enflasyonun %50’yi bulacağı uyarısında bulunan İngiliz The Economist dergisinin Türkiye için yaptığı analizde, “Erdoğan kendisinin çıkardığı yangına battaniye atmış olabilir fakat battaniye de yakında alev alabilir” ifadelerine yer verildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ‘kur korumalı TL vadeli mevduat' sistemine ilişkin The Economist dergisinden çarpıcı bir analiz geldi. Economist'e konuşan analistler, özellikle bu ayın başlarında açıklanan asgari ücrette yüzde 50'lik bir artışın yürürlüğe girmesinden sonra, enflasyonun 2022'nin ilk yarısında yüzde 50'ye ulaşmasını beklediklerini söyledi. yazıda şimdiye kadar döviz kurundaki vahşi dalgalanma riskini üstlenenlerin Türk mevduat sahipleri olduğu söylenirken bundan sonra bu riski Türk vergi mükelleflerinin yani halkın üstleneceği aktarıldı. Yazıda Türkiye ekonomisinin düzlüğe çıkmaya yakın olmadığı belirtildi.

PARA BASMAK ZORUNDA

Analistler, Türk Lirası'nın değerindeki herhangi bir önemli düşüşte, Merkez Bankası'nın lira mevduat sahiplerine paralarını vermek için para basmaktan başka seçeneği kalmayabileceğini vurguladı. Capital Economics'ten Jason Tuvey bu konuda “Son on yılda gücün temel direği olarak kabul edilen kamu maliyesi, şimdi çökme riskiyle karşı karşıya” diye konuştu. Öte yandan, “Erdoğan kendisinin çıkardığı yangına battaniye atmış olabilir fakat battaniye de yakında alev alabilir” ifadelerine yer verildi.

Dolara endeksli dolaylı faiz artırıldı

– The Economist, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı planın aslında dolara endeksli dolaylı bir faiz artırımı olduğunu iddia etti. Greenwest Consultancy Dubai'nin Genel Müdürü Emre Akçakmak, Economist'e verdiği demeçte, “Mevcut mevduat oranını alıyorsunuz ve bunun üzerine diferansiyel alabiliyorsunuz, bu da döviz sahiplerini liraya çevirmeye teşvik ediyor. Bu olduğu sürece Hazine'nin üzerindeki yük daha da artacaktır” dedi.

Yeni ekonomik paket bekleniyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yakın zamanda piyasayı oldukça şaşırtacak yeni bir tedbir paketi açıklayacaklarını geçen hafta söylemişti. Piyasalar açıklanacak yeni tedbirleri yakından izliyor. Erdoğan'ın geçen hafta Pazartesi günü kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarına ardından dolar kuru en düşük 10.2500, en yüksek 14.3885 seviyelerinden işlem gördü. Dün dolar günü 11.5000 liradan, Euro ise 12.9500 liradan tamamladı.