Kamunun faiz giderleri ve görev zararları çığ gibi büyüyor

SÖZCÜ, merkezi yönetimin 2016 - 2020 yılları arasındaki faaliyet sonuçları tablolarını mercek altına aldı. Personel gideriyle mal ve hizmet alımları artan kamunun faiz giderleri üç kat artmış durumda... Kamu kuruluşlarının toplam görev zararındaki yükseliş trendi dikkat çekiyor.

Sozcu.com.tr

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GÖREV ZARARLARI: 2016 – 2020 yılları arasında kamu kuruluşlarının görev zararı toplam 394 milyar lira oldu. 2016’da 46.2 milyar olan kamu görev zararı 2020’ye gelindiğinde iki kattan fazla artarak 107.4 milyar liraya yükseldi. 2017 yılında 64.3 milyar, 2018’de 83.8 milyar, 2019’da ise 94 milyar lira görev zararı vardı.

FAİZ GİDERLERİ: 2016 – 2020 yılları arasında geçen 5 yılda merkezi yönetim faaliyetleri sonucu 562 milyar lira faiz ödemesi gerçekleşti. Faiz giderleri yıllar itibariyle şöyle oldu:

2016: 60.1 milyar

2017: 77.9 milyar

2018: 131.1 milyar

2019: 117.8 milyar

2020: 175 milyar

PERSONEL GİDERLERİ: Kamuda çalışan kişi sayısı her geçen gün artarak 4.8 milyona ulaşırken, son 5 yılda personel giderlerindeki artışta dikkat çekiyor. 2016 yılında toplam 128.6 milyar lira personel harcaması bulunan kamunun bu kalemdeki gideri 2020 yılı sonu itibariyle iki kattan fazla artarak 289.6 milyar liraya çıktı. 5 yıldaki toplam personel maaş gideri 1 trilyon 596 milyar lira oldu.

MAL VE HİZMET ALIMLARI: 2016 yılında 39.9 milyar liralık mal ve hizmet alımı yapan kamu, 2017’de 58.1 milyar, 2018’de 66.8 milyar, 2019’da 79.6 milyar ve 2020’de 87.8 milyar lira olmak üzere söz konusu kalemde 5 yılda toplam 333 milyar liralık harcama yaptı.

KASADAKİ AÇIK BÜYÜDÜ: Merkezi yönetim faaliyet sonuçları tablosuna göre 2020 yılında devletin kasası 276 milyar lira açık verdi. Bu rakam, 2019 yılında 244 milyar, 2018’de 142 milyar, 2016’da ise 11.3 milyar seviyesindeydi. 2017 yılında ise kasa fazla vermişti.