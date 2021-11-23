Kamuya ait 9 taşınmaz daha özelleştirme yoluyla haraç mezat satıldı

Aralarında İzmir Torbalı, Ankara'nın gözdesi İncek, Erzurum Palandöken ve Çukurova'daki arazi ve binaların bulunduğu devlete ait dokuz ayrı taşınmaz daha özelleştirme kapsamında 41.7 milyon TL'ye haraç mezat satıldı.

Sozcu.com.tr

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AKP iktidarı, Türkiye’nin dört bir yanındaki Maliye Hazinesi, Sümer Holding, Türkiye Şeker Fabrikaları’na ait arazileri ve üzerlerindeki yapıları bütün halinde satmaya devam ediyor.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı eliyle aralalarında İzmir Torbalı, Ankara İncek, Adana Çukurova gibi çok değerli arazi ve yapıların bulunduğu 9 arazi daha 41 milyon 745 bin TL’ye haraç mezat satıldı.

İşte özelleştirme yoluyla satılan son taşınmazlar:

ÇUKUROVA’DA 5 DÖNÜM

Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne kayıtlı Adana Çukurova’da 5 dönümlük arazi 8 milyon 350 bin TL’ye Asba’ya

AMASYA’DAKİ SÜMER HOLDİNG’İN 6 DÖNÜM ARAZİSİ VE BÜTÜN YAPILARI

Mülkiyeti Sümer Holding’e ait Amasya’daki 6 bin 100 metrekare arazi ve üzerindeki bütün yapılar 8 milyon 185 bin TL’ye Vefa Demir Çimento’ya,

İZMİR TORBALI’DA BİNA

Maliye Hazinesi danı kayıtlı İzmir Torbalı’daki 29 bin 458 metrekare arazi üzerindeki C1-9 numaralı bina 7 milyon 50 bin TL 7ye Kemal Çiçek’e…

TOKAT ŞEKER FABRİKASININ 4 DÖNÜM ARAZİSİ VE BÜTÜN YAPILARI

Türkiye Şeker Fabrikaları adına kayıtlı Tokat’taki 4 bin 260 metrekare arazi ve üzerindeki yapılar bütün halinde 4 milyon 670 bin TL’ye SGM’ye…

PALANDÖKEN’DE 1.2 DÖNÜM

Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne adına kayıtlı Erzurum Palandöken’deki 1256 metrekare arazi 4 milyon 250 bin TL’ye Volkan Kızmaz’a…

ANKARA GÖLBAŞI’NDA 1 DÖNÜM

Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne kayıtlı Ankara Gölbaşı’da 1000 metrekarelik arazi 3 milyon 300 bin TL’ye Öztürk Turizm’e…

MARAŞ ŞEKER FABRİKASININ 16 DÖNÜM ARAZİSİ VE BÜTÜN YAPILARI

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ. adına kayıtlı Kahramanmaraş’taki 15 bin 700 metrekare arazi ve üzerindeki bütün yapılar 3 milyon 290 bin TL’ye RCR Tekstil’e…

ANKARA İNCEK’TE 1.3 DÖNÜM

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara İncek’teki 1326 metrekare arazi 1 milyon 430 bin TL’ye İhsan Baştürk’e …

ANKARA İNCEK’TE 1 DÖNÜM

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Gölbaşı İncek’teki 1040 metrekare arazi 1 milyon 220 bin TL’ye İhsan Baştürk’e…

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