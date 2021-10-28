Kanada Merkez Bankası tahvil alımlarını durdurma kararı aldı, faiz artırma sinyali verdi

Kanada Merkez Bankası, tahvil alımlarını sonlandırarak parasal genişlemeyi durdurma kararı aldı ve önümüzdeki yıl için faiz artırma sinyali verdi.

Sozcu.com.tr

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Kanada Merkez Bankası, dün yaptığı toplantının ardından varlık alım teşvik programını durdurarak parasal genişlemeyi sonlandıracağını duyurdu. Banka ayrıca arz kesintilerinin enflasyonu artırdığına dair endişeler arasında gelecekteki faiz oranı artışlarının olası zamanlamasını hızlandıracağını işaret etti.

GENİŞLEME SONA ERİYOR

Politika faizini yüzde 0,25’te sabit tutan Kanada Merkez Bankası, Kanada devlet tahvillerinin büyümesini durduracaklarını ve pandeminin başlangıcından bu yana finansal sisteme yüz milyarlarca dolar akıtan genişleme programını sona erdireceğini açıkladı.

Ayrıca banka, arz kısıtlamalarının yarattığı enflasyonun büyüme kabiliyetini sınırlandırması nedeniyle Nisan ayı başlarında borçlanma maliyetlerini artırmaya hazır olabileceklerinin de sinyalini verdi.

‘ERKEN YÜKSELTMEYİ DÜŞÜNECEĞİZ’

Kararın ardından Ottawa’da düzenlediği basın toplantısında konuşan Kanada Merkez Bankası Başkanı Timm Macklem, “Faiz oranlarını daha önce planladığımızdan daha erken yükseltmeyi düşüneceğiz. İyileşme için faiz oranlarının uzun süre bu kadar düşük olması gerekmiyor” dedi.

Kararın ardından Kanada doları, ABD doları karşısında değer kazandı.