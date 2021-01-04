Kanal İstanbul Projesi’ni durdurun

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Türkiye'nin gündemi ne olursa olsun iktidarın gündeminde ‘Kanal İstanbul' olduğunu belirterek, “İktidar rant ve talan projesi olan Kanal İstanbul'dan bir türlü vazgeçmiyor. İktidar, her yönüyle hukuka aykırı olan bu projede sona gelindiği açıklamaları yapıyor. Davaların sürerken böylesi açıklamalar yapılması hukukun bittiğinin göstergesi” diye konuştu.

İHANETE FIRSAT TANIMAYACAĞIZ

Kanal İstanbul'un, bir ulaşım projesi olmadığını, gayrimenkul ve rant projesi olduğunu vurgulayan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, şunları kaydetti:

“Bir kent suçu olan Kanal İstanbul Projesi kesinlikle iptal edilmelidir. Ülke kaynaklarının Kanal İstanbul gibi hiçbir faydası olmayacak projelere değil, halkımızın sağlıklı ve güvenli yaşamasına harcanması gerekir. 90 milyonun hakkı olan parayı Kanal İstanbul'a harcamak yerine istihdam yaratılarak hem 10 milyon işsizimize hem de açlık ve yoksulluk sınırında yaşayan 20 milyon insanımıza umut kapısı aralayabilirdik. Projeden 17 milyon metrekarelik sit alanı etkileniyor. Küçükçekmece Gölü kıyısında yer alan Bathenoa Antik Kenti olsun, İstanbul'daki ilk yerleşmelerden biri olan Yarımburgaz Mağaraları olsun, daha bilmediğimiz toprak altındaki nice antik hazineler olsun, muazzam bir tarihi zenginlik proje tarafından yutulacak. İhanete fırsat tanımayacağız.”

2021'de deprem, su ve ulaşım konuşulmalıydı

Gürsel Tekin, mega projelerin ekonomiye büyük yük getireceğini vurguladı. Tekin, “2021'de deprem, su ve ulaşım sorununa karşı önlemler konuşulmalıydı. Kanal İstanbul Projesi'nin konuşuluyor olması, insanlığa karşı suç işlendiğinin göstergesi” dedi.