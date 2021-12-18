Edirne Bulgar AVM’sine döndü

Bir Bulgar Levasının 9,43 TL'ye çıkmasıyla Bulgaristan vatandaşları, Türkiye'ye akın etti. Yunan ve Bulgarlar, Edirne’deki mağazalarda, pazar yerlerinde ve alışveriş merkezlerinde buldukları her şeyi aldı. Sınır kapılarındaki peronlar da personel de yetersiz kaldı.

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Döviz kurlarındaki artışla birlikte komşu Bulgaristan’dan alışveriş yapmak için kente gelen turistlerin sayısı her geçen artıyor.

Özellikle yılbaşı öncesi alışveriş için turlar ve özel araçlarıyla kente gelen binlerce Bulgar turist, Kapıkule Sınır Kapısı’nda uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Türk lirasının Bulgar levası karşısında değer kaybetmesiyle beraber yeni yıl alışverişi için Türkiye akın eden Bulgarlar, Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu.

Bir Bulgar Levasının 9,43 Türk Lirası seviyesine yükselmesiyle Bulgaristan ve Yunanistan vatandaşları, Türkiye akın etti. Yunan ve Bulgarlar, Edirne'deki mağazalarda, pazar yerlerinde ve alışveriş merkezlerinde buldukları her şeyi aldı.

Yoğunluk nedeniyle Kapıkule’de giriş peronlarının sayısı 10’a çıkarıldı, personel takviyesi yapıldı.

EDİRNE’DEKİ TÜM OTELLER REZERVE EDİLDİ

Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta, yoğun bir Bulgar turist akını olduğunu belirterek, kentteki otellerde yılbaşına kadar boş oda kalmadığını söyledi.

Balta, “Edirne’de otellerde toplam 2 bin 500 yatak sayımız bulunuyor. Bunların tamamı Bulgar turistler tarafından rezerve edilmiş durumda” dedi.

Kapıkule’den giriş yapan Bulgar turistler, alışveriş merkezleri başta olmak üzere iğneden ipliğe tüm ihtiyaçlarını kentten karşılıyor.

BULGAR GENÇ: BİZDE ADET BÖYLEDİR

Bulgarlara fiyatların çok cazip geldiğini belirten esnaf Mehmet Kalkan, “Edirne'de esnaflar olarak Bulgaristan vatandaşlarının burada alışveriş yapmalarında dolayı memnunuz. Çoğu zaman ürün yetiştirmekte zorlanıyor hatta yetiştiremiyoruz. Yılbaşı yoğunluğunun bu ayın 26'sına kadar devam etmesini bekliyoruz. Bu yoğunluğu daha önceki senelerde bildiğimiz için hazırlıklıyız” dedi.

Edirne'de fiyatlar uygun olduğunu aktaran Bulgaristan vatandaşı Mustafa Ademov, “Biz burada baklavadan fıstığa kadar bagajlarımızı doldurup gidiyoruz” şeklinde konuştu.

Bulgar vatandaşı Şükrü Genç ise “Buraya yılbaşı alışverişi yapmaya geldim. Bunun yanında ayakkabı, mont, lokum gibi birçok ihtiyacımı da karşıladım. Burada fazlasıyla alışveriş yapıyoruz. Çünkü bizde adet bu şekildedir” diye konuştu.

‘HER ŞEYDEN ALIYORUZ’

Yılbaşı alışverişi için Ulus Pazarını tercih eden Bulgar Turist Donko Rizal da, “Pazara alışveriş için geldik. Meyvelerimizi, sebzelerimiz her şeyimizi buradan aldık. Yılbaşı için hazırlıklarımıza başladık” dedi.

Bütün yılbaşı alışverişini Türkiye'den karşıladıklarını dile getiren Bulgar vatandaşı Cengiz Osman ise “Ben Bulgaristan'ın Kırcaali kasabasından geliyorum. Bulgar Levası burada yüksek olduğu için bizi çok memnun ediyor. Allah razı olsun buradaki Türk kardeşlerimiz de bize çok yardımcı oluyor. Yılbaşı için halı, hediyelik eşyalar ve elbiseler alıyoruz. Yani her şeyi buradan alıyoruz. Bütün yılbaşındaki alışverişimizi burada yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘HEM UCUZ HEM KALİTELİ’

Bulgaristan'dan herkesin alışveriş için Edirne'yi tercih ettiğini ifade eden Sabri Angelov, “Buraya artık ailelerimizle birlikte geliyoruz. Kıyafetler almaya ve günlük olarak gezmeye geldik. Yılbaşı için Bulgar vatandaşlarım burayı tercih ediyor. Hem daha ucuz hem de kıyafetler burada daha kaliteli olduğundan burayı tercih ediyoruz. dedi.

Edirneli Pazar esnafı Reyhan Erdi, “Bulgarlar yılbaşı alışverişi için geliyorlar bu hafta daha çok geleceklerini söylüyorlar. Bizde esnaf olarak bu durumdan memnunuz” diye konuştu.

YOĞUNLUK 3 KAT ARTTI

Ulus Pazar esnafı Faruk Küçükacalı da, şu anda baktığımızda 2-3 kat daha çok Bulgaristan vatandaşı geliyor. Sadece Bulgaristan vatandaşları değil Yunanistan vatandaşları da gelip, alışverişlerini yapıyorlar. Onlar burada alışveriş yaptıkları için memnun pazarcı esnafı olarak da bizde memnunuz” şeklinde konuştu.

Esnaflardan Engin Kaymak ise, pazarcı esnafı olarak Bulgarlardan çok memnun olduklarını belirterek, “Pazarlarımızda satışlarımız çok güzel. Hediyelik eşyalardan çok fazla alıyorlar. Yılbaşı yaklaştığı için daha çok yoğunluk var. Önümüzdeki haftada böyle bir yoğunluk olur. Genelde yılbaşı için devamlı yoğunluk oluyor” ifadelerini kullandı. (DHA), (İHA)



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