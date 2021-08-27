Kararı Spor Bakanlığı aldı AKP il başkanı da açıkladı

Karabük’te 6 yıldır boş tutulan ve çürümeye bırakılan bina SÖZCÜ’nün haberi üzerine öğrenci yurdu olarak açılacak. Kararı açıklayan AKP Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, “Karabük’te hiçbir yatırım heba olmaz” dedi.

Saygı ÖZTÜRK

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Karabük Belediye Başkanı'nın talebi üzerine, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Soğuksu Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanına 14 katlı öğrenci yurdu yapıldı. Ancak yurt üniversiteye uzaktı. ‘Yurt lobisi' binanın faaliyete girmesini engelledi. TOKİ de elinde kalan binayı 32 milyona satma kararı aldı. Binanın 6 yıldır boş kaldığını ve çürümeye terk edildiğini SÖZCÜ gündeme getirdi ve yurt lobisinin oyununu bozdu.

‘YURT İÇİN UYGUN DEĞİLDİR'

Ardından AKP Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, binanın Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından öğrenci yurdu olarak açılacağını söyledi. 501 odası ve bin öğrenci kapasiteli yurt için o dönemde Kredi Yurtlar Kurumu, “Üniversite kampüs alanına uzak, öğrenci yurdu için uygun değildir” şeklinde bir rapor düzenledi. Bu rapor üzerine, bina yıllardan bu yana çürümeye terk edildi. TOKİ 13 Ağustos'ta ihaleye çıktı. İhaleye giren olmadı.

TELEFONLA ARADI

Konuyu SÖZCÜ gündeme getirdi ve binanın yılladır boş tutulduğunu duyurdu. AKP Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz binanın yurt olarak açılacağını söyledi ve “Kendisini Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu'nun telefonla aradığını, Kredi Yurtlar Kurumu'nun Karabük'te atıl duran ve yurt amaçlı yapılan binayı TOKİ'den alacağını ve yurt olarak faaliyete geçeceğini, bu konuyu basın aracılığı ile Karabük'te duyurabilirsin” dediğini ifade etti. Başkan “Karabük'te hiçbir yatırım heba olmaz” dedi.