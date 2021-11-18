Karneyle gıda satışı günleri geri döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çok uygun bulduğu için 1.002 liralık atıştırmalık aldığı Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarında un, yağ ve şeker satışı sınırlandırıldı.

Kemal ATLAN

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ekim ayında sadece atıştırmalık alıp 1.002 lira ödediği ve fiyatlarını “gayet uygun” bulduğu Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarında 1980 öncesindeki karneyle gıda ürünü satışını hatırlatan bir uygulama hayata geçirildi.

Türkiye genelindeki mağazalarda müşterilere ayçiçek yağı, şeker ve undan sadece birer adet satış yapılabiliyor. Mağazalarda 81 lira 95 kuruşa satışa sunulan Tarım Kooperatifi markalı 5 litrelik ayçiçek yağı, 11 lira 25 kuruşa satılan 2 kiloluk toz şeker ve 10 lira 50 kuruşa satışa sunulan 2 kiloluk un satışlarına kısıtlama getirildi.

SAKIN FAZLA SATMAYIN”

Mağaza çalışanları uygulamanın yaklaşık 10 gün önce başladığını ve zaman zaman vatandaşlar ile daha fazla ürün alma istekleri nedeniyle tartışmalar yaşadıklarını ifade ettiler. Bir mağaza çalışanı ise “Müşterilerin ısrarı üzerine bölge müdürümüzle görüştüm. ‘Bize verilen talimat bu şekilde, vatandaş nereye istiyorsa gitsin şikayet etsin, sakın 1 adetten fazla ürün vermeyin' dedi. Geçen gün bir arkadaşımız fazla yağ sattı diye hakkında tutanak tuttular, sürekli kameradan bizi izliyorlar, peş peşe ürün alıp geçmek isteseniz de veremeyiz. Israr etmeyin, işimizden oluruz, lütfen bizi düşünün” diyerek yakındı.

“SOSYAL MEDYADA TEPKİ”

Kısıtlamaya sosyal medyada tepki yağdı. Bazı yorumlar şöyle:

Ozan Kızılırmak: Millet aç, bunların derdi halen Kanal İstanbul, teleferik. Milletin sırtına yük olmaktan başka bir şey bilmiyorlar. Bir tane fabrika kuralım demez mi insan, bir tane halkın yararına iş yapalım demiyor.

Nurcan Göktürk: Para olsa bir adede razıyız, 3-5 maaş alanlar alsın doyarlar belki.

Nedime Çayanoğlu: Hani tüp kuyruğu, sana kuyruğu diyenler nerede?

Ömer Şeker: 1 teneke yağ alabiliyorsak zaten kazandığımız parayla rezil oluyoruz.

RAFLAR KITLIK VARMIŞ GİBİ BOŞALDI

Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarında tüm un, şeker ve ayçiçek yağı reyonlarının üzerine “Sayın müşterilerimiz, satışlarımız 1 adet olacak şekilde yapılmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz” yazılı duyurular asıldı. Bazı mağazalarda ise sanki kıtlık varmış gibi raflarda oluşan boşluklar dikkat çekti.

VATANDAŞLAR ÜRÜN SINIRLAMASINA BÜYÜK TEPKİ GÖSTERDİ

“SANKİ SAVAŞ ORTAMINDAYIZ”

55 yaşındaki Secaattin Aydinç, “Sanki savaş ortamındayız. 1980'lerde margarin, yağ, tüp, sigara bile zor bulunuyordu. Bulunsa da sayılı veriliyordu. Ama şimdi her şey var, neden böyle bir şey yapılıyor, hiçbir anlam veremedim” dedi.

YAĞI 2 LİRA DAHA UCUZ DİYE ALDIM”

5 litrelik ayçiçek yağı alan ev hanımı Hatice Gümüşpala, uygulamanın yanlış olduğunu belirterek, “Diğer zincir marketler arasında çok fiyat farkı yok. 2 lira daha ucuz olduğu için Tarım Kredi Kooperatifi'nden almayı tercih ettim” dedi.

“BANA GÖRE FİYATLAR HİÇ DE UCUZ DEĞİL”

İşçi olarak çalışan Necdet Kerman, ürün kısıtlamasını anlayamadığını belirterek, “Ben fiyatları uygun bulmuyorum. Bana göre kooperatiflerde fiyatlar çok daha uygun olmalı. Zam öncesi bunu yapmış olsalardı anlardım” diye konuştu.