Kasımda dolarla birlikte yabancılara konut satışı rekor kırdı

Türk lirasının dolar karşısında tarihi değer kaybı yaşadığı kasım ayında yabancılara konut satışları 7 bin 363 adetle rekor kırdı. İlk sırada İranlılar yer aldı. Yabancılar en çok İstanbul ve Antalya'da konut aldı.

Sozcu.com.tr

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Dolar/TL’nin yüzde 40,3 ile son 20 yılın en sert artışını kaydettiği Kasım 2021’de yabancılara konut satışlarında beklenen rekor da geldi.

TL’deki değer kaybının yanı sıra 250 bin dolarlık gayrimenkul alımına vatandaşlık teşvikinin de katkısıyla kasımda yabancılara konut satışları rekor kırdı.

Yabancılara yapılan konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,4 artarak 7 bin 363 oldu.

Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,1 oldu.



İLK SIRADA İSTANBUL VAR

Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 922 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 1917 konut satışı ile Antalya, 428 konut satışı ile Ankara izledi.

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39,4 artarak 50 bin 735 oldu.



EN ÇOK İRANLILAR ALDI

Kasım ayında İran vatandaşları Türkiye’den 1406 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla bin 75 konut ile Irak, 836 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi.

ANTALYA’DA YABANCI PAYI YÜZDE 22

Antalya’da kasım ayında 8 bin 756 konut satılırken, bunların 1917’sini yabancılar aldı.

Antalya’da kasımda satılan her 100 konuttan 22’sini yabancılar almış oldu.

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