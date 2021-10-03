Kasırgadan çıkışı konuşma vakti geldi

Yapılan araştırmaya göre Türkiye’de iklim değişikliğine dair bilinç yüksek. Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır, “Kasırganın gözündeyiz. Yeni bir ekonomi programı ortaya koymanın, hava ile toprak ile insan ile yeni bir ilişki kurmanın zamanı geldi” dedi.

Özlem Ermiş BEYHAN

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İklim krizi ile ilgili farkındalık yüksek ancak toplum harekete geçmek için bir seferberlik hamlesi bekliyor. Türkiye'de iklim krizi ile ekonomik krizin birbirini beslediğini söyleyen Konda Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır, “Kasırganın gözündeyiz. Kasırgadan çıkışı konuşmanın, ekonomik yeni bir program ortaya koymanın, hava ile toprak ile insan ile yeni bir ilişki kurmanın zamanı geldi” dedi. Yuvam Dünya Derneği, Konda Araştırma ve Danışmanlık desteğiyle hazırlanan Türkiye'de İklim Değişikliği Algısı Araştırması'nın sonuçlarını duyurdu. Rapora göre, Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü iklim değişikliğinin farkında ve her 3 kişiden 2'si iklim değişikliğinden dolayı meydana gelebilecek bir olay veya durum karşısında kendisini kırılgan hissediyor. Toplumun %72'si iklim değişikliğinin olası etkilerinin başında gelen gıdaya erişimde zorlanmaktan endişe ediyor.

Araştırmayı yorumlayan Yuvam Dünya Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kıvılcım Pınar Kocabıyık, “Bu araştırma bize neslimizin hikayesini değiştirebileceğimize ve bunun için toplumsal dönüşümün zemininin oluşmakta olduğuna, yuvamız dünyamızı iklim krizinin etkilerine karşı güçlendirmeye dair büyük bir umut verdi” dedi. Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır ise şöyle konuştu: “Türkiye'de vatandaşlar belki iklim gönüllüleri ile aynı jargonu kullanmıyorlar ama iklim değişikliğini birebir yaşıyor ve biliyorlar. Araştırma gösteriyor ki halkımız yeni bir iklim politikası, yeni bir ekonomik kalkınma politikası tanımlandığında buna destek olup davranışlarını buna uydurma konusunda çok hevesliler. Yeter ki yeni bir hikaye, yeni bir vizyon yaratılabilsin.”

ÇİFTÇİ FARKINDA

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz da halkın ve özellikle de çiftçilerin ilkim değişikliğinin farkında olduğunu çünkü etkilerini birebir yaşadıklarını söyledi.

Ortada kural yoksa Recep İvedikleşiyoruz

Bekir Ağırdır, Türkiye'nin iklim değişikliğini de, kuraklığı da, çevre problemlerini de birebir yaşayarak, deneyimleyerek yaşayan bir coğrafya olduğunu vurguladı ve “Toplum da aynı şekilde bu bilince ve farkındalığa sahip” ifadesini kullandı. “Peki madem vatandaşlarımızın çevre bilinci bu kadar yüksek, o zaman neden dağ taş her yer çöp dolu?” Bekir Ağırdır sorumuzu yanıtlarken, “Bu bir örgütlü mücadele işidir. Kurallar olduğunda bu ülkenin vatandaşları da buna uyar. Bizim vatandaşlarımız bir Avrupa ülkesine gittiğinde yere çöp atıyor mu, girilmez yola giriyor mu? Ancak kuralların olmadığı, işlemediği, denetlenmediği ortamda hepimiz Recep İvedikleşiyoruz” ifadesini kullandı.