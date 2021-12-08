Katar ve TCMB arasındaki swap anlaşması uzatıldı

Katar ve Türkiye, merkez bankaları aralarında var olan swap anlaşmasının süresini uzattı.

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından dün akşam yayımlanan açıklamada iki ülkenin, “TCMB ve Katar Merkez Bankası arasındaki TL-Katar riyali takas anlaşmasının uzatılması ve tadil edilmesi mutabakatının imzalanmasını memnuniyetle karşıladığı” ifade edildi.

Katar’la 17 Ağustos 2018’de 3 milyar dolar olarak yapılan swap anlaşması 2019’da 5 milyar dolara yükseltilmişti.

Mayıs 2020’de yapılan bir açıklamayla da, Katar ve Türkiye aralarındaki swap imkanının büyüklüğünü geçen yıl 5 milyar dolardan 15 milyar dolara çıkarmıştı.

Bu anlaşmanın temel hedefinin yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamak olduğu vurgulandı. (REUTERS)



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