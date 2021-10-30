Katarlılara niyet AKP’li eski milletvekiline kısmet!

İstanbul'da Haliç kıyısına yapılacak olan dev projeye kamudan çok sayıda iş alan eski AKP Rize Milletvekili Abdulkadir Kart ortak oldu. 2013 yılında yapılan ihaleyi kazanan Fettah Tamince, Haliçport olarak da bilinen proje için Katar devletiyle geçtiğimiz yıl işbirliği anlaşması imzalamıştı.

İsmail ŞAHİN

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İstanbul Haliç’te yap – işlet – devret modeliyle hayata geçirilecek olan ve ihalesini Rixos otellerinin sahibi Fettah Tamince’nin kazandığı milyar dolarlık projeyi inşa edecek şirketin yönetiminde sürpriz değişiklik…

Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgileri göre, Tersane İstanbul adı verilen ve toplam 1.4 milyar dolar yatırım yapılacak projeyi üstlenen Haliç Altın Boynuz Marina Turizm Gayrimenkul İnşaat Yatırım şirketinin yönetim kurulu değişti. Üç şirketiyle şirkettin yönetimine giren eski AKP Rize Milletvekili Abdulkadir Kart, Fettah Tamince ile birlikte yönetimde eşit söz hakkına sahip oldu.

Abdulkadir Kart, 13 Ağustos 2021 tarihinde merkezi İstanbul olan Segaport Turizm Yatırımları İnşaat ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ni kurdu. 50 bin lira sermayeli şirketin yanı sıra yine Abdülkadir Kart’ın sahibi olduğu GGK Yapı ve ASL İnşaat da Haliç Altın Boynuz Marina Turizm Gayrimenkul İnşaat Yatırım şirketinin yönetimine girdi.

Segaport Turizm Yatırımları şirketin yönetim kurulu başkan vekili olarak seçilirken, tüzel kişi adına Abdulkadir Kart hareket edecek. Kart, şirkete Fettah Tamince ile birlikte küştereken temsile yetkili olarak atandı. Daha önce yönetim kurulu başkanvekili olan Fettah Tamince’nin kardeşi Fatih Tamince’nin ise görevi sona erdi.

ŞABAN KAYIKÇI DA AYRILDI

Şirket yönetiminde daha önce yer alan, Ömer Faruk Direk, Şaban Önder Kıraç ve Gökhan Uysalgil’in de yönetim kurulu üyeliği görevi sona erdi. Öte yandan, Bodrum’daki Paramount Otel’ine ilişkin tartışmalar sırasında ismi gündeme gelen Şaban Kayıkçı’nın da ticaret sicil kayıtlarına göre geçtiğimiz ağustos ayında şirket yönetiminden ayrıldığı görüldü.

YAP – İŞLET – DEVRET…

Haliç Altın Boynuz Marina Turizm Gayrimenkul 7 Temmuz 2013 yılında gerçekleştirilen ihaleyi 1.3 milyar dolar bedelle kazanmış ve 25 Eylül 2013'te sözleşme imzalanmıştı.

Dört yılda yapımı tamamlanacağı söylenen projede 45 yıl işletme hakkı tanınmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2019 yılında hazırlanan kamu – özel işbirliği uygulamalarına ilişkin gelişmeleri raporunda, yapımı yılan hikayesine dönen projenin 2021 yılı sonunda tamamlanacağı ifade edilmişti.

Tersane İstanbul adını alan projenin ilk etabının 2022 yılında tamamlanması hedefleniyor. Projede yer alacak diğer yapıların ise inşaatının ne zaman bitirileceği henüz bilinmiyor.

PROJEDE NELER VAR?

Projede yer alan ana yatırım kalemleri şöyle:

* 2 adet en az 70 yat bağlama kapasiteli yat limanı

* 2 adet 400 oda kapasiteli 5 yıldızlı otel

* Kongre ve kültür merkezi, sinema, eğlence tesisleri vb.

* Apart/butik oteller

* Ofis binaları, alışveriş, yeme içme üniteleri

* 1000 kişilik cami

* 2400 araçlık kapalı otopark

KATAR İLE ANLAŞMA İMZALANMIŞTI

26 Kasım 2020'de Ankara'da yapılan Türkiye – Katar Yüksek Stratejik Komite Altıncı Toplantısı'nda Katar ile Türkiye arasında Haliç Altın Boynuz projesine ilişkin işbirliği anlaşması yapılmıştı.

Anlaşma Haliç Altın Boynuz Marina Turizm Gayrimenkul İnşaat Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince ile Katar Yatırım İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Mansur bin İbrahim El Mahmoud arasında imzalanmıştı.

Fettah Tamince, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emir'i Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'nin huzurlarında Katar Devlet Yatırım Fonu ile Tersane İstanbul projemizde birlikte yatırım yapma protokolünü imzaladık, hayırlı olur inşallah” diyerek imza töreninden fotoğraf paylaşmıştı.

OTEL İÇİN YATIRIM TEŞVİĞİ

Haliç Altın Boynuz Marina Turizm Gayrimenkul, İstanbul’un Haliç bölgesi kuzey kıyısında yapacağı otel projesi için Ekim 2020’de yatırım teşvik belgesi almıştı. 1122 yataklı 5 yıldızlı otel için alınan teşvik belgesinde otelin maliyetinin 146 milyon 500 bin lira olacağı belirtilmişti.

ASL İNŞAAT SON DÖNEMİN GÖZDESİ

1996 yılında Rize’de kurulan firma 2003 yılından bu yana faaliyetlerini İstanbul’da sürdürüyor.

Eski AKP Rize Milletvekili Abdülkadir Kart‘ın şirketi olan ASL İnşaat, Başakşehir Stadyumu inşaatında da Kalyon Grubu ile birlikte üstlenmişti. İstanbul Finans Merkezi projesinde Türkiye Varlık Fonu'nun 2019 yılında devreye girmesinin ardından Emlak Konut'un düzenlediği 3328 Ada 2 Parsel İkmal İnşaatı İşi ihalesini ASL İnşaat KDV hariç 719 milyon lira bedel ile almıştı.

Kalyon ile birlikte 976 milyon liralık 2017 yılında Gaziray ihalesini alan ASL, aynı zamanda TÜRGEV‘in Kartal'daki Hayriye – Cemal Gülbaran Kız Öğrenci Yurdu'nun da müteahhidiydi.

Firmaya, 2017 yılında 842 milyon lira büyüklüğündeki Avrupa Bölgesi İçmesuyu Tünel İnşaatı ihalesi, 2018 yılında 109 milyon lira büyüklüğündeki Avrupa Bölgesi Müteferrik İçmesuyu İnşaatı ihalesi davet usulü verilmişti. ASL İnşaat 2019 yılında ise 334 milyon lira bedelle Rize Güney Çevreyeolu İnşaatı ihalesini İntekar İnşaat ile birlikte almıştı.

Türkiye'nin en değerli lokasyonunda bulunan Merkez Bankası'nın Beşiktaş Levent'teki 18 dönümlük arazisinde inşa edilen caminin yapımını da ASL İnşaat üstlenmişti.

Abdulkadir Kart, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara Keçiören’de oturduğu apartmanda bir zamanlar kapı komşusuydu. Erdoğan, Abdulkadir Kart oğlu Gökhan Kart’ın 2017 yılındaki nikâhında şahitlik yapmıştı.