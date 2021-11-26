Kavala kararı sonrasında dolar hareketlendi
Gün içinde bir ara 12'nin altına gerileyen dolar/TL, mahkemenin Osman Kavala kararının ardından 12,37'ye kadar yükseldi.
Birleştirilen Gezi Parkı ile Çarşı Grubu davasında Osman Kavala’nın tutukluğunun devamına karar verilmesinin ardından döviz kurlarında artış görüldü.
Gün içinde bir ara 11,94’e kadar gerileyen dolar/TL, Kavala kararı sonrasında 12,37’ye kadar yükseldikten sonra biraz geri çekildi.
Gün içinde 13,37’ye kadar gerileyen euro/TL kurunda ise 13,96 seviyesi görüldü.
Gün içinde 694 TL’ye kadar gerileyen gram altında ise 711 TL seviyesine ulaşıldı.
Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksinde gün boyu yüzde 2 civarında olan kayıp, karar sonrasında yüzde 3’e yaklaştı.