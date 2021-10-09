Kavcıoğlu yerine Tümen mi gelecek? FT’den TCMB analizi

İngiliz Financial Times gazetesi, TCMB'de mevcut başkan yardımcısı Semih Tümen'in Şahap Kavcıoğlu'nun yerini alabileceği yönünde piyasada spekülasyonlar olduğunu aktardı.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan memnun olmadığı ve görevden alabileceği yönündeki Reuters haberinin ardından İngiliz Financial Times (FT) da konuya ilişkin “Merkez Bankası Başkanı’nın görevden alınacağı söylentileri üzerine TL sallandı” başlıklı bir haber yayımladı.

Reuters'ın geçtiği “Erdoğan son TCMB Başkanı'ndan da soğuyor” başlıklı haber üzerine 8,97 ile rekor seviyeye yükselen dolar/TL'nin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan gelen yalanlamayla gerilediğini aktaran FT, Mayıs 2021'de TCMB Başkan Yardımcısı olarak atanan Semih Tümen'in Kavcıoğlu'nun yerini alabileceği yönünde son haftalarda piyasada bazı analistler ve piyasa katılımcıları tarafından spekülasyonlar yapıldığını aktardı.

MAYISTA BAŞKAN YARDIMCISI OLARAK ATANDI

Laura Pitel imzalı haberde FT, üst düzey bir bankacının bir değişiklik olacaksa bile Tümen'in başkan olmasının muhtemel olmadığını söylediğini aktardı.

1977 yılın doğan Tümen, 2000 yılında ODTÜ Ekonomi'den mezun olmuş, 2002 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında uzman yardımcısı olarak göreve başlamış, 2011 yılına kadar çeşitli birimlerde görev yapmıştı.

2011 yılında Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğünde ekonomist olarak görev yapmaya başlayan Tümen, 2015-2016 yılları arasında Araştırma ve Para Politikası Genel Müdür Yardımcılığı; 2016-2018 yılları arasında ise Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

2018'de bir üniversitede göreve başlayan Tümen, 5 Mayıs 2021 tarihinde Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atandı.

Tümen, London School of Economics Ekonometri ve Matematiksel Ekonomi ile Chicago Üniversitesi Ekonomi bölümlerinde yüksek lisans; Chicago Üniversitesi Ekonomi doktora programlarını tamamladı.

İLETİŞİM DE AZALDI İDDİASI

Reuters'ın dünkü haberinde “Kaynaklar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sadece yedi ay önce göreve getirdiği Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’a güvenini kaybetme aşamasına geldiğini, son haftalarda iletişiminin de belirgin şekilde azaldığını söylediler.” İfadeleri yer almıştı.

Kaynaklara göre, Erdoğan daha önce beklediği faiz indirimlerinin geçtiğimiz aya kadar yapılamamış olmasından hayal kırıklığı yaşadı.

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