Kaynağı belirsiz para girişi 23 yılın zirvesine çıktı

Ödemeler dengesi, ağustos ayında sınırlı açık beklentilerinin aksine 528 milyon dolar cari fazla verdi.

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Merkez Bankası (TCMB) ağustos ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre Ekim 2020'den bu yana ilk kez ödemeler dengesinde fazla verilmiş oldu. Ağustos ayında e-ticaret platformu Trendyol'un 16.5 milyar dolar değerleme ile 1.5 milyar dolar yeni yatırım alması da ödemeler dengesini etkileyen bir başka unsur oldu.

VARLIK BARIŞI ETKİSİ

Ağustos ayı verilerinin açıklanmasıyla 12 aylık cari açık 23 milyar 33 milyon dolara geriledi Verilere göre, cari denge ağustosta 528 milyon dolar fazla verirken, net hata noksanda ise 4.45 milyar dolarlık giriş gerçekleşti. Böylece 1998 Eylül ayından bu yana net hata noksanda aylık bazda en büyük parasal giriş gerçekleşti. Yılın ilk 8 ayında kaynağı belirsiz para girişi ise 13.5 milyar dolara yükseldi.

Virtus Glocal Kurucu Ortağı İnanç Sözer, Bloomberg HT'ye yaptığı değerlendirmede net hata noksanda varlık barışının etkisinin de olabileceğine dikkat çekti. Son varlık barışı düzenlemesi Kasım 2020'de getirilmişti. Varlık barışı başvurularında son tarih haziran ayında gelen düzenlemeyle 2021 sonuna uzatılmıştı.

Yurtdışından efektif girişler yaşanıyor

Bürümcekçi Araştırma ve Danışmanlık Kurucu Ortağı Haluk Bürümcekçi, net hata noksanı artıran unsurları bilmenin mümkün olmadığını, piyasaların hareketli olduğu dönemde böyle hareketlenmelerin olabileceğine dikkat çekti. İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Sezgin de yurtdışından gelen efektif girişin etkili olabileceğini belirtti. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, son yatırımcı toplantısında efektif girişine dikkat çekmişti.