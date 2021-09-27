Kayrılan Türk değil yabancı çiftçi oldu

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli’nin “Zarar eden çiftçi yok” açıklaması yankı uyandırdı. CHP’li Başevirgen, çiftçinin borcunun katlanarak arttığını belirterek “Bakanın kayırdığını söylediği çiftçinin Türk çiftçisi olmadığı kesin” dedi.

Veli TOPRAK

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Meclis Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi Bekir Başevirgen, Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin “Zarar eden çiftçi yok” açıklamasına tepki gösterdi. Başevirgen, “Fındıkta, üzümde, tütünde ve pamukta yabancı firmaların CEO'su gibi çalışan bakan ithalat baronlarının mutluluğuna tercüman olmuş” dedi.

ÜRETİMDEN ÇEKİLDİLER

CHP'li Başevirgen, bakanın “Hatta sadece çiftçiyi kayırdık” ifadesinin gerçeklerle örtüşmediğini söyleyerek şunları dile getirdi: “Bakanın kayırdığını söylediği çiftçinin Türk çiftçisi olmadığı kesin. Çünkü bizim çiftçimizin borcu son 18 yılda 56 kat arttı, 34 milyon dönümlük alan tarımsal üretimden çıktı. Son 18 yılda 5 milyon büyükbaş hayvan ithal edilmesine karşılık 1 yıldır üreticinin süt teşvik primleri ödenmedi. Bu yıl 11.5 milyon ton buğday ithal edildi ve 3.5 milyar dolar başka ülkelerin çiftçisine destek verildi. Çiftçinin traktörüne bile haciz geldi. Çiftçi 220 milyar liralık borca battı. Fındıkta, üzümde, tütünde ve pamukta yabancı firmaların CEO'su gibi çalışan Bakan ithalat baronlarının mutluluğuna tercüman olmuş” ifadesini kullandı. Çiftçilerin borçlandığına ve desteklenmediğine dikkat çeken Başevirgen, “Ürettiğinden para kazanamayan ve desteklenmeyen çiftçi üretimi ve toprağını bırakarak kente göç ediyor. Çiftçi köyde de kentte de yoksullaştı. Tarımsal araziler boş duruyor. Bakanın ‘kayırdık' dediği çiftçi kesinlikle bizim çiftçimiz değil. Gümrük vergilerini sıfırlayarak hasat zamanı ithalat izinleri verdiğini, kendi çiftçisine vermediği paranın kat be kat fazlasını yabancı çiftçilere ödediğini unutmuş. Bizim çiftçimiz borçtan başka bir şey görmedi. Kayırma bunun neresinde” diye sordu.

Başevirgen, çiftçilerin yaşadıkları sıkıntıları defalarca bakana duyurmaya çalıştıklarını, ancak sonuç alamadıklarını belirterek “Sayın Bakan, Türk tarımını düşünüyorsanız lütfen istifa edin” dedi.