Kıdem tazminatı tavanı 2022 ne olacak?

Kıdem tazminatı, çalışılan işyerinden sağlık sorunu ya da askere gitme mecburiyeti gibi haklı sebeplerle ayrılınması veya iş akitlerinin sonlandırılması sonucu veriliyor. Kıdem tazminatı tavanı her yıl belirlenen oranda artıyor. Kıdem tazminatı tavanı 8 bin 651,62 iken 2022 yılı itibariyle 12 bin 976 liraya yükseltilecek.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, “Ocak-Haziran” ve “Temmuz-Aralık” olmak üzere yılda 2 kez belirlenen kıdem tazminatı tavanının 2022 yılında ne kadar olacağı belirlendi. Kıdem tazminat tavanı 2019 yılında 6380 TL, 2020 yılı için 6.730,15 TL, 2021 yılında da 8 bin 651,62 TL olarak belirlenmişti.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2022 NE OLACAK?

Kıdem tazminatı tavanı 2022 yılında 8 bin 651 liradan, 12 bin 976 liraya yükselecek.

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Kıdem tazminatı ve tazminata ilişkin hükümler 1475 Sayılı İş Kanunun 14. Maddesi ile 4857 Sayılı İş Kanunda açıkça düzenlenmiştir. Sigortalı olarak bir iş yerinde çalışanları ilgilendiren kıdem tazminatına hak kazanabilmek için temel şart, çalışanın işveren tarafından işten çıkarılmasıdır. Ancak bazı özel durumlarda da kıdem tazminatı alınabilmektedir. (Askerlik, sağlık durumunun çalışmaya engel olması ya da kadın çalışanların evlenmesi)

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilir. Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatlerin (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) brüt tutarları dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

Kıdem tazminatı tavan tutarı (1 yıl çalışma karşılığında alınabilecek en yüksek kıdem tazminatı tutarı) 2022 yılının birinci yarısı için (01/01/2022 – 30/06/2022 tarihleri arasında) 12 bin 976 olarak uygulanacak.

Çalışana; her bir yıl için, 30 günlük (aylık brüt ücret) tazminat ödeniyor. Toplam tazminat tutarı da, çalışanın son aldığı aylık brüt ücretin, o iş yerinde çalıştığı yıl süresi ile çarpılması ile bulunuyor. Ücretin içinde yer alan; yol yardımı, yemek, ikramiye, prim gibi tüm ödemeler de tazminat hesabına katılır.

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