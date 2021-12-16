Kılıçdaroğlu açıkladı! İşte CHP’li belediyelerde uygulanacak asgari ücret

CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerde asgari ücretin 4 bin 500 lira olacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan için "Bir ekonomik intihar treninin lokomotifi olmuş durumda" diyen Kılıçdaroğlu, "Ey avaneler, ey şureka, açlığı algıyla yönetemezsiniz. Karnı aç insanları algıyla doyuramazsınız. Artık kendinize geliniz" çağrısında bulundu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası’nın faiz kararı ve asgari ücret zammının ardından açıklamalarda bulundu. Sosyal medyadan video paylaşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“AKIL TUTULMASI”

* Bugün Merkez Bankası, şahsın emriyle akla mantığa sığmayan kararlara yeniden imza attı. Biz 128 milyar dolar konusunu halkımıza söyleyince, bu sorumsuz saray avaneleri pankart indirme derdindeydi.

* En büyük dertleri, çevirdikleri alavere dalavereleri kimse bilmesin, kimse duymasın… Açıkça arka kapıdan dolar sattılar. Birilerini çok ama çok zengin ettiler. Halkımızı da açlık sınırına indirdiler. Siz de şahitsiniz.

* Bugün Merkez Bankası, Türk lirasına değer kaybettirmeye devam ediyor. Sonra da kasasında olmayan parayla müdahale ettiğini söylüyor. Böyle bir akıl tutulması.

“ERDOĞAN İNTİHAR TRENİNİN LOKOMOTİFİ OLMUŞ DURUMDA”

* Erdoğan'ın durumu zaten ortada. Bir ekonomik intihar treninin lokomotifi olmuş durumda. Bakın bu rezaletler dünyada ilk kez yaşanmıyor. Mesela TÜİK rakamlarıyla oynuyor ya… Bu geçmişte Yunanistan'da da yapıldı. Avaneler gitsin, bir baksınlar. Bu rakamlarla oynayanların sonu nice oldu.

* Ey avaneler, ey şureka, açlığı algıyla yönetemezsiniz. Karnı aç insanları algıyla doyuramazsınız. Artık kendinize geliniz. Bu intihar yolculuğunda, bu trenden en yakın durakta inin, benden size tavsiye. Aklı başında herkes inmeye başladı. Siz de inin.

* Kendinizi bile bile bu kötülüğe alet etmeyin. Erdoğan kendisi imza atsın bütün bunlara. O akıl dışı ekonomik kararlara. Zaten onun kararları.

CHP’Lİ BELEDİYELERDE ASGARİ ÜCRET 4 BİN 500 LİRA

Kılıçdaroğlu, CHP’li belediyelerde asgari ücret kararını ise şöyle açıkladı:

* Ayrıca saray ve şurekasının yarattığı yıkımın üzerine, kurmaylarımızla birlikte bu gece yoğun çalıştım. Kararımızı da bildirerek geceyi kapatmak istiyorum. CHP belediyelerinde, yani sosyal demokrat belediyelerde en düşük asgari ücret 4 bin 500 lira olacaktır.

* Ayrıca belediyelerimizle bu hafta sonu Kayseri'de buluşup kara kış fonunu konuşacağız. Biz kuracağız o fonu biz. Yalnız değilsiniz sevgili halkım. Yanınızdayız. Bu felaketi birlikte omuz omuza atlatacağız. Müsterih olun. Allah'ın izniyle kurtulacağız bunlardan. Geliyor gelmekte olan.

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